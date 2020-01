Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến tiếp và đối thoại với người dân

Ngày 20-1, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp công dân định kỳ hằng tháng, để lắng nghe và giải quyết những vấn đề mà người dân quan tâm.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp công dân và đối thoại với người dân.

Tham gia buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở ngành cấp tỉnh.

Tại buổi tiếp, công dân đã phản ánh, kiến nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội như: Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, thực hiện các chế độ, chính sách... Tất cả những vấn đề, vụ việc mà công dân phản ánh đều tồn tại đã lâu, nhiều vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều lần, nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận cuối cùng.

Trên cơ sở hồ sơ đơn thư và đối thoại trực tiếp với công dân, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của công dân. Đối với những nội dung đã rõ ràng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trả lời trực tiếp với công dân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan giải quyết, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những vụ việc công dân khiếu nại tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời theo đúng trình tự, quy định, nếu công dân vẫn chưa thống nhất với kết quả giải quyết, có thể khởi kiện ra tòa theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nghe phản ánh của người dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Đạt được những kết quả trên là do trong năm cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo trong sản xuất và đời sống một cách thấu tình đạt lý, qua đó tháo gỡ được các khó khăn vướng mắc, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư. Thông qua việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân giúp lãnh đạo tỉnh được trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất, cũng như tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhân dân đóng góp ý kiến, cùng các cấp ủy, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, từ đó tạo đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, không đùn đẩy, né tránh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị người dân cần thực hiện nghiêm quy chế tiếp dân, đặc biệt là phải thực hiện nghiêm nội quy tại trụ sở tiếp công dân; thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong khiếu nại tố cáo; không được lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức hoặc cá nhân khác, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của tỉnh.

Minh Hiếu