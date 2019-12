Đồn Biên phòng Đa Lộc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển

Đồn Biên phòng Đa Lộc đóng quân tại xã Đa Lộc (Hậu Lộc), được giao nhiệm vụ quản lý biên giới biển dài 17,5 km, với 9 xã ven biển của 2 huyện Hậu Lộc và Nga Sơn (Hậu Lộc 6 xã gồm: Hòa Lộc, Hải Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc, Hưng Lộc, Đa Lộc và Nga Sơn 3 xã gồm: Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy). Đến năm 2019, dân số của 9 xã ven biển là trên 21.800 hộ/96.000 khẩu. Tổng phương tiện khai thác thủy sản của 9 xã là hơn 900 phương tiện/4.000 lao động. Nhân dân sinh sống bằng các ngành nghề như: Ngư nghiệp, diêm nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp, chế biến lâm sản, dịch vụ...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc tuần tra bảo vệ an ninh biên giới vùng biển.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trên biển, hoạt động của tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển khai thác hải sản; hoạt động trộm cắp ngư lưới cụ, chiếm đoạt tài sản trái phép, đánh nhau gây thương tích, tai nạn, va chạm trên biển; hoạt động mua bán, sử dụng vật liệu nổ, xung kích điện trong khai thác thủy sản. Các phương tiện khai thác thủy sản cải hoán không đảm bảo an toàn, thiếu thủ tục đăng kiểm, bảo hiểm, thiếu trang thiết bị đảm bảo an toàn cho người, phương tiện; không chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng khi hoạt động trên biển... Trên bờ, hoạt động của các loại tội phạm như: Mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, vật liệu nổ; xuất cảnh lao động trái phép sang Trung Quốc, phụ nữ lấy chồng Trung Quốc không đăng ký; khiếu kiện tập trung đông người, tranh chấp đất đai, tranh chấp ngư trường, đánh nhau, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, các tệ nạn cờ bạc, lô đề, cho vay lãi cao, tín dụng đen... vẫn thường xuyên xảy ra. Một phần đời sống nhân dân còn gặp khó khăn, mức thu nhập bình quân thấp.

Những năm qua, chính quyền địa phương 2 huyện Hậu Lộc và Nga Sơn luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội chung tay vào sự nghiệp xây dựng quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, trong đó Đồn Biên phòng Đa Lộc là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biển, các xã ven biển luôn được giữ vững, kinh tế, văn hóa - xã hội có những chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nội dung thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” gắn với quán triệt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia được các địa phương thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân về truyền thống đoàn kết, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhất là các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo được triển khai sâu rộng.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, UBND 2 huyện giao cho Đồn Biên phòng Đa Lộc chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cơ quan cấp huyện, UBND 9 xã ven biển, phối hợp với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực I tổ chức được 130 hội nghị, tập huấn, tuyên truyền cho 9.000 cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương 1.430 lượt, cấp phát 11.300 băng đĩa, tờ rơi, tờ gấp các loại. Qua công tác tuyên truyền, cán bộ và nhân dân đã nhận thức và chấp hành tốt pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn. Đồn Biên phòng Đa Lộc đã tham mưu cho UBND huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CP-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả với 93 tổ/500 tàu thuyền an toàn hoạt động trên biển và 87 tổ tự quản an ninh trật tự cấp thôn. Qua triển khai thực hiện, vai trò các tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tàu thuyền được phát huy, tích cực tham gia cùng đồn biên phòng nắm chắc tình hình trên biển. Đồn Biên phòng Đa Lộc cũng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về tìm kiếm cứu nạn, hướng dẫn xử lý một số tình huống nguy cấp trên biển, phát tờ rơi, áo phao, phao cứu sinh, hướng dẫn trang bị bảo hiểm cho người, phương tiện đi biển.

Trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng: Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện, đã tham mưu kịp thời cho UBND 2 huyện giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ thực hành diễn tập tác chiến phòng thủ hàng năm, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã phối hợp với các lực lượng địa phương huy động nhân lực và phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Xây dựng kế hoạch bảo vệ vùng biển, luyện tập các phương án phòng thủ, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Trong công tác phòng chống tội phạm, 10 năm qua (2009-2019), Đồn Biên phòng Đa Lộc đã phát hiện, xử lý 136 vụ /143 đối tượng. Trong đó, khởi tố vụ án hình sự 14 vụ/14 đối tượng, tang vật thu giữ 7,924g heroin, 0,249g ma túy đá, 49,25 kg thuốc nổ, 1.030 kíp nổ, 113m dây cháy chậm. Xử lý vi phạm hành chính 122 vụ/129 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 173.300.000 đồng.

Không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đa Lộc còn thực hiện tốt an sinh xã hội, đóng góp vào các quỹ do Trung ương và tỉnh phát động như: “Xây dựng nông thôn mới”; “Quỹ vì người nghèo”; “Ủng hộ đồng bào bão lụt”; “Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn”; “Bảo trợ trẻ em”; “Xây dựng tượng đài liệt sĩ”, với số tiền 342 triệu đồng. Tham gia các chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “Hãy làm sạch biển” với 1.263 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, thu gom hơn 60m3 rác góp phần làm sạch môi trường, bờ biển. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 87 lượt gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết, trị giá 21.400.000 đồng. Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, đơn vị nhận đỡ đầu 4 cháu học sinh nghèo vượt khó, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức tiền hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng; nhận 2 cháu mồ côi làm con nuôi, đơn vị đã chăm nuôi các cháu ăn học tại đồn theo quy định.

Trung tá Lê Quốc Hân, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đa Lộc cho biết: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đã triển khai, thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh, nhiệm vụ công tác biên phòng, tham mưu cho lãnh đạo huyện ủy, UBND 2 huyện Hậu Lộc và Nga Sơn phối hợp với các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm và xử lý tốt tình hình xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự trên biển, trên bờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển. Những năm tiếp theo, Đồn Biên phòng Đa Lộc tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của cấp trên giao cho, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của các xã trên địa bàn. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân, đặc biệt là ngư dân trong việc tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển. Huy động các cấp, các ngành, địa phương xây dựng nền “Biên phòng toàn dân” vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Ngọc Anh