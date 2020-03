Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn bám bản, bám địa bàn

Đời sống người dân bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn (Mường Lát) ngày càng được cải thiện.

Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, các chiến sĩ mang quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Cửa khẩu (BPCK) Tén Tằn đã vượt lên những khó khăn, bám bản, bám địa bàn, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Những việc làm của các anh đã để lại trong lòng nhân dân những ấn tượng sâu sắc, thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của đồng bào nơi vùng cao biên giới.

Đồng chí Trịnh Ngọc Minh, Chính trị viên Đồn BPCK Tén Tằn cho biết: Đồn BPCK Tén Tằn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 22,5km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Một trong những khó khăn ở địa bàn mà đồn phụ trách đó là địa hình đồi núi hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, trình độ dân trí của đồng bào còn thấp, tỷ lệ hộ đói, nghèo cao, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tiềm ẩn những vấn đề phức tạp... Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số đi làm tự do sang bên kia biên giới vẫn tiếp diễn. Một số phần tử xấu lén lút lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, sự nhẹ dạ cả tin của người dân nhằm kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết trong một bộ phận người dân. Trước tình hình đó, để từng bước tháo gỡ những khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ đồn thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định tình hình, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong đó, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của già làng, trưởng bản, dựa vào những người có uy tín để tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe theo lời kích động, xúi giục của kẻ xấu, không buôn bán, sử dụng ma túy... Có thể khẳng định, sự hy sinh thầm lặng, sát cánh cùng đồng bào là một trong những yếu tố quyết định giữ bình yên nơi vùng cao biên giới. Bằng việc làm cụ thể, có lúc cầm tay chỉ việc, có lúc trèo đèo, lội suối vận động người dân, không kể đêm, ngày có mặt kịp thời khám bệnh, phát thuốc miễn phí chữa bệnh cho dân đã để lại nhiều tình cảm quân dân sâu nặng. Chỉ cách đây chưa lâu, vào tháng 8-2019, trên địa bàn xảy ra mưa, lũ nhiều hộ dân bị sập nhà cửa. Ngay khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã có mặt kịp thời giúp dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Bám dân, bám bản, chia sẻ khó khăn, vui, buồn, lời nói đi đôi với việc làm nên bà con dân bản đặt trọn niềm tin vào các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đồn và coi bộ đội biên phòng như anh em ruột thịt. Chính điều đó giúp đơn vị tạo điểm tựa vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới. Cùng với đó, đồn thường xuyên tuyên truyền, vận động để đồng bào hiểu, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thêm tin yêu, quý mến người chiến sĩ mang quân hàm xanh.

Năm 2007, nắm bắt được tình hình khó khăn của bản Đoàn Kết, Ban Chỉ huy Đồn BPCK Tén Tằn đã quyết định thành lập một tổ công tác gồm 4 đồng chí vào địa bàn cùng ăn, cùng ở với đồng bào. Những người lính mang quân hàm xanh đã cùng với ban quản lý bản tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm, biết cách áp dụng khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, đặc biệt là cách gieo trồng, chăm sóc cây lúa nước, đồng thời, hướng dẫn, giúp các gia đình xây dựng mô hình phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng, rừng. Nhờ vậy, cuộc sống người dân bản Đoàn Kết từng bước được cải thiện, nhiều hộ từ chỗ đói nghèo, nay không những đủ ăn mà còn mua sắm nhiều tiện nghi phục vụ cuộc sống. Đến nay, bản Đoàn Kết đã được đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch, điện lưới, đường bê tông, nhà văn hóa, cột phát sóng di động Viettel. Trưởng bản Mong Văn Dôm tâm sự: “Cách đây hơn 10 năm, dân bản không bao giờ dám nghĩ sẽ có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay. Ngày đó, người Khơ Mú chúng tôi sống chủ yếu phụ thuộc vào săn bắn, hái lượm nên khổ cực lắm! Nhờ ơn Đảng, Nhà nước và BĐBP, người Khơ Mú mới được đổi đời như bây giờ đấy!”.

Cũng như bản Đoàn Kết, nhiều bản khác như Na Khà, Chiên Pục, Piềng Mòn, Chiềng Cồng, Buốn... đều có sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Tén Tằn trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Từ năm 2015 đến nay, Đồn BPCK Tén Tằn đã giúp hàng nghìn ngày công, hỗ trợ 20 tấn xi măng và hơn 30 triệu đồng cho các bản xây dựng nông thôn mới; tu sửa 18 căn nhà và làm mới 25 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.525 lượt người; vận chuyển hơn 1.000m3 đất đá sạt lở, sửa chữa 8,5 km đường giao thông, 5,4 km mương thủy lợi. Đầu năm 2020, để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đồn BPCK Tén Tằn đã phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện Mường Lát, trạm y tế thị trấn Mường Lát tiến hành phun thuốc phòng dịch ở các điểm trường mầm non, tiểu học, trung học thị trấn Mường Lát; ở khu vực cửa khẩu đơn vị tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, cấp phát 5.000 khẩu trang, phát tờ rơi tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho quần chúng nhân dân trên địa bàn và hành khách qua lại cửa khẩu.

Từ những việc làm thiết thực đó, niềm tin, tình cảm gắn bó máu thịt của đồng bào các dân tộc dành cho những người lính mang quân hàm xanh nơi đây không ngừng được thắt chặt, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc không ngừng được phát huy hiệu quả.

Minh Hiếu