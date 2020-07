Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đổi mới phương thức lãnh đạo - nhân tố quyết định thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Sơn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng tầm vị thế của huyện, xứng đáng với quê hương có truyền thống cách mạng - lịch sử - văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho huyện Đông Sơn mang dòng chữ: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đông Sơn luôn trong nhóm các huyện dẫn đầu toàn tỉnh” tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, ngày truyền thống Đảng bộ huyện Đông Sơn (25-6-1930 – 25-6-2020). Ảnh: Thanh Huê

Một trong những nhân tố quyết định cho thành công trên đó là việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện tốt phương châm “Đột phá - Sáng tạo, Trọng tâm - Toàn diện, Quyết liệt và Hiệu quả”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy luôn xác định tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xem đây là một trong những yếu tố quyết định trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị, là chìa khóa cho sự ổn định và phát triển. BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy đã xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong toàn khóa, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực. 5 năm qua, BCH, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo ban hành 15 nghị quyết trong đó có 1 nghị quyết đại hội, 5 nghị quyết năm và 9 nghị quyết chuyên đề, 41 chỉ thị, 8 chương trình hành động và nhiều chủ trương quan trọng khác trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 02-NQ/HU “về phát triển hạ tầng nông nghiệp và XDNTM huyện Đông Sơn”; Nghị quyết số 09-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về “Phát huy những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn “năng động, sáng tạo, thân thiện”, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập”; Nghị quyết số 10-NQ/HU “về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ huyện Đông Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; Chỉ thị số 18-CT/HU “về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối, tác phong; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ huyện”... Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, giai đoạn 2016 - 2021, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết cụ thể cho từng năm và định hướng để HĐND ra nghị quyết, UBND xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Nhìn chung, các chỉ thị, nghị quyết của BCH, BTV Huyện ủy ban hành, đặc biệt là các nghị quyết chuyên đề đều sát, đúng với tình hình thực tế của huyện nên đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với nhiều hình thức phong phú, thiết thực đã thực sự tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Đông Sơn; khẩu hiệu hành động “chuẩn mực - trách nhiệm - thân thiện” đã được cán bộ, công chức hưởng ứng thực hiện có hiệu quả, từ đó xuất hiện ngày càng nhiều các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng không ngừng được tăng cường, BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” và chống phá của các thế lực thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiều đột phá, sáng tạo góp phần ổn định và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW và số 37-NQ/TW của Trung ương và Bộ Chính trị được triển khai nghiêm túc, kịp thời, được Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy đánh giá cao, nhất là trong khâu điều động, luân chuyển cán bộ và tinh giản biên chế cán bộ không chuyên trách cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết tốt mối quan hệ của cấp ủy đối với HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Quá trình thực hiện chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, coi trọng khâu kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là ở cơ sở, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nêu gương và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng đơn vị. Chính vì vậy, BCH, BTV Huyện ủy đã thực sự đoàn kết, phát huy được trí tuệ tập thể, sức mạnh của hệ thống chính trị được nâng lên.

Với những giải pháp đồng bộ, thường xuyên trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhiệm kỳ qua, huyện Đông Sơn đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong số 26 chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXIV đề ra, có 25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất công nghiệp có bước phát triển nhanh. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ước đạt 18,2%, vượt mục tiêu đại hội; thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/năm, tăng 21,3 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh còn 0,64%, đứng thứ 2 trong tỉnh. Môi trường đầu tư được cải thiện rõ rệt, doanh nghiệp phát triển nhanh; thu hút được nhiều nguồn lực cho đầu tư, nhất là phát triển hạ tầng giao thông và dân cư nông thôn. Văn hóa - xã hội ngày càng phát triển tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Đến nay, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 97,14%; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, sớm nhất toàn tỉnh. Phong trào XDNTM, đô thị văn minh đạt kết quả cao, bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc. Năm 2019, huyện Đông Sơn là huyện thứ ba trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM, sớm trước 1 năm so với nghị quyết đề ra. Tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới sâu sắc và toàn diện. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ thực sự là khâu đột phá, trong nhiệm kỳ đã điều động, luân chuyển 36 cán bộ lãnh đạo, quản lý, 151 cán bộ, công chức xã, đến nay 100% xã, thị trấn có các chức danh chủ chốt không phải người địa phương. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm: 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên). Bộ máy chính quyền các cấp bảo đảm tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn và điều hành có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giải quyết kịp thời và hiệu quả các mối quan hệ hành chính với công dân, với các ngành, các cấp. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cũng không ngừng lớn mạnh, thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, luôn hướng về cơ sở, chăm lo xây dựng và củng cố tổ chức hội, thu hút và tập hợp đoàn viên, hội viên, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Năm 2018, 2019, Đảng bộ huyện được BTV Tỉnh ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tập thể duy nhất trong tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019, được Trung ương biểu dương nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ huyện rút ra một số kinh nghiệm:

Một là, luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trên cơ sở tuyệt đối giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, tính tiền phong gương mẫu của từng đồng chí Ủy viên BCH, BTV Huyện ủy, làm hạt nhân tập hợp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đoàn kết, noi theo.

Hai là, nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cấp trên; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào tình hình thực tiễn của địa phương; tranh thủ thời cơ, sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, tạo bứt phá để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Ba là, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp thực sự mẫu mực, có tư duy và tầm nhìn chiến lược, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, quan tâm chăm lo cho Nhân dân, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, tạo niềm tin và khơi dậy lòng tự hào của Nhân dân về truyền thống cách mạng, thi đua cùng phát triển, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ huyện Đông Sơn xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nền tảng xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, để dân tin Đảng và đảng bộ thực sự là đội tiên phong lãnh đạo thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đưa quê hương Đông Sơn ngày càng phát triển.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Huy động mọi nguồn lực để XDNTM kiểu mẫu và tạo bước đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng theo xu thế đô thị hóa. Làm tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thứ ba, tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển và bình an cuộc sống của Nhân dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp, các vấn đề phát sinh không để xảy ra “điểm nóng”, bị động bất ngờ. Phấn đấu đến năm 2025 có 95% khu dân cư đạt tiêu chí an toàn về an ninh trật tự.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý của chính quyền các cấp. Tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét về vai trò và hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng, củng cố niềm tin sâu sắc giữa Đảng với Nhân dân.

Những thành tựu và kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn của nhiệm kỳ qua đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ huyện, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Đây chính là động lực, niềm tin và khí thế mới để BCH Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Sơn bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra; tạo bước phát triển mới, nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nguyễn Quang Hải

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn