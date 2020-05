Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về Dự án Luật biên phòng Việt Nam

Chiều 5-5, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH ) tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách; Vũ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đã có buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; Quân sự, Công an tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 20-5-2020 và dự kiến bế mạc vào ngày 19-6-2020. Đây là kỳ họp có nhiều đổi mới cả về nội dung và cách thức tiến hành, trong đó, lần đầu tiên Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp trực tuyến với các đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cử tri BĐBP tỉnh Thanh Hóa đóng góp ý kiến cho Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Đóng góp ý kiến cho Dự án Luật Biên phòng Việt Nam, các đại biểu cử tri là cán bộ, sĩ quan BĐBP tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh về sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật Biên phòng Việt Nam, vì hiện nay Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, quan điểm, tư duy mới về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, nhưng chưa được cụ thể hóa thành luật. Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều lực lượng chức năng cùng hoạt động trên biên giới, khu vực biên giới, cửa khẩu, với nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành, nhưng trong quá trình phối hợp công tác vẫn còn có những vướng mắc, nên cần có những quy định chung được luật hóa để tạo cơ sở pháp lý cho công tác phối hợp giữa các lực lượng được chặt chẽ và hiệu quả hơn. Đóng góp các nội dung cụ thể cho Dự án luật, các đại biểu đều thống nhất với tên gọi Luật Biên phòng Việt Nam, đồng thời đề nghị cần quy định rõ Bộ đội Biên phòng là lực lượng chủ trì thực hiện nhiệm vụ duy trì an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Dự án Luật Biên phòng Việt Nam cũng cần quan tâm đến quy định về nguồn lực, chính sách chăm lo hậu phương Quân đội, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, biển đảo có điều kiện khó khăn. Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết bị công nghệ hiện đại bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, các cử tri đã đề xuất, nêu ý kiến về một số nội dung nội dung của Dự án Luật Biên phòng Việt Nam, như: Tên gọi và phạm vi điều chỉnh dự án luật Biên phòng, khái niệm biên phòng; tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; nhiệm vụ biên phòng; lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; việc phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng và hợp tác quốc tế về biên phòng cũng như trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng… Bên cạnh đó, các cử tri cũng đề xuất, kiến nghị với Quốc hội về thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng bộ đội biên phòng. Đồng thời mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có những đóng góp ý kiến sâu sắc để Quốc hội sớm thông qua Luật Biên phòng Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt các ĐBQH tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của cán bộ, sĩ quan BĐBP tỉnh đã đóng góp Dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Biên phòng đối với chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và biểu dương những chiến công đáng tự hào của BĐBP Thanh Hóa trong thời gian qua đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh tổ quốc trên hai tuyến biên gới. Đồng chí nhấn mạnh: Luật Biên phòng Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới trong tình hình mới. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, tham gia ý kiến đóng góp với Ban soạn thảo và Quốc hội, góp phần hoàn chỉnh dự án luật để Quốc hội sớm xem xét, thông qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã trao Bằng khen của Bộ tư lệnh BĐBP cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19. Lãnh đạo đạo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19.

Được biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã triền khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường lực lượng từ các đơn vị trên hai tuyền biên giới, đã lập 78 chốt, 21 tổ kiểm soát lưu động với tổng quân số 645 đồng chí tham gia, trong đó cán bộ biên phòng có 317 đồng chí, công an 106 đồng chí, quân sự 147 đồng chí, y tế 75 đồng chí để chốt chặn các đường mòn lối mở, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ vượt biên trái phép vào nội địa, ngăn chặn nguy cơ đưa mầm bệnh từ ngoài biên giới vào trong lãnh thổ Việt Nam.

Minh Hiếu