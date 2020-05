Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan khối Tư pháp

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng 6-5, Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tòa án Nhân dân (TAND), Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) và Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Viện KSND, TAND và Cục THADS tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan khối tư pháp, trong 4 tháng năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến đời sống người dân, gây khó khăn lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội giảm so với cùng kỳ như: Giá trị xuất khẩu (giảm 9,7%); tổng thu du lịch (giảm 84,5%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (giảm 8,4%), doanh thu vận tải (giảm 18,5%); nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, làm gia tăng thất nghiệp, gây mất việc làm trong ngắn hạn… Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, với sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách Nhà nước vẫn đạt mức cao. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính…

Bên cạnh những kết quả phấn khởi đó, nhân dân trong tỉnh vẫn còn băn khoăn, lo lắng về tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; tình trạng thiếu các trang thiết bị trong phòng, chống dịch đối với ngành y tế và người dân; tác động của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, của ngành nghề rất nặng nề, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao... Cùng với đó, ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh gia súc, gia cầm; tình trạng ô nhiễm môi trường, hoạt động của tội phạm ma túy, các tệ nạn xã hội, thông tin giả trên mạng xã hội cũng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban tài chính – Ngân sách Quốc hội Nguyễn Hữu Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Qua Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị 5 vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội; 10 vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Các đề xuất, kiến nghị đều tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong các Luật, Nghị định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tháo gỡ các vướng mắc khi thi hành và tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng để phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, đồng thời làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Ủy ban MTTQ tỉnh cũng tổng hợp, chuyển tới Đoàn ĐBQH tỉnh 7 nhóm vấn đề mà cử tri và nhân dân trong tỉnh phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương. Lãnh đạo TAND, Viện KSND và Cục THADS tỉnh cũng nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Cao Thị Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thông tin, làm rõ thêm nhiều nội dung, số liệu quan trọng về tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 4 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị Chính phủ, xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên bị giảm nguồn thu do ảnh hưởng của dịch COVID-19; chính sách hỗ trợ đối với giáo viên các trường tư thục; chính sách hỗ trợ một phần hụt thu cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên. Cùng với gói hỗ trợ 62.000 tỷ của Chính phủ, qua Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ triển khai gói kích cầu đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; sớm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình vận hành Dự án Lọc hóa Dầu Nghi Sơn về thuế môi trường, hoàn thuế VAT; có cơ chế, chính sách chuyển giao lại các nhà khách của các bộ, ngành Trung ương trên địa bàn TP Sầm Sơn cho địa phương quản lý để đấu giá cho các doanh nghiệp đầu tư, nâng cấp các dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Đoàn ĐBQH tỉnh, đặc biệt là trong giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đóng góp tiếng nói với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để giải quyết các vấn đề liên quan đến sự phát triển của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân báo cáo tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn, tiếp thu những thông tin và các đề xuất, kiến nghị của UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan khối Tư pháp của tỉnh; đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với những khó khăn, thách thức lớn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song dưới sự nỗ lực cố gắng, chủ động trong triển khai các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội, của nhân dân, Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt, quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội, an sinh xã hội được bảo đảm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh, UBND các cấp giữ nguyên mục tiêu của năm 2020 đề ra. Để đạt được nhiệm vụ trên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo, cố gắng hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, từ sản xuất đến kinh doanh dịch vụ, đầu tư, thu hút nguồn vốn, thu ngân sách Nhà nước. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa nguồn vốn đầu tư phát triển, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; quan tâm giải quyết thấu đáo, kịp thời, có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, các địa phương, đơn vị.

Đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị MTTQ, các tổ chức thành viên phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong tình hình mới, cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; trước mắt là phải làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Các ngành, cơ quan khối Tư pháp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm; công tác phối hợp trong điều tra, xét xử, thi hành án.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Những đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh, các ngành, cơ quan khối Tư pháp và của cử tri trong tỉnh đều rất xác đáng, thiết thực. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để phản ánh tới Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV sắp diễn ra.

Phan Nga