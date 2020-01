Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu IV

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Canh Tý của dân tộc, sáng 10-1, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu IV.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu IV.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tiếp đoàn, có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu IV và các tướng lĩnh, sĩ quan Bộ Tư lệnh Quân khu IV.

Chúc tết các đồng chí lãnh đạo, sĩ quan Bộ Tư lệnh Quân khu IV, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến đã thông tin về những kết qủa nổi bật của Thanh Hóa đạt được trong năm 2019. Đặc biệt là những lĩnh vực đi đầu cả nước như: Tăng trưởng kinh tế; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Hiện tại Thanh Hóa đang có nền tảng phát triển rất tốt, đây là cơ sở vững chắc để năm 2020 tỉnh Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Tỉnh cũng xác định đi liền với sự phát triển sẽ có những vấn đề phức tạp nảy sinh, do đó tỉnh mong muốn Bộ tư lệnh Quân khu IV quan tâm hỗ trợ để Thanh Hóa tiếp tục giữ vững ổn định, tập trung cho đầu tư phát triển, để có bước phát triển cao hơn.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, chúc tết Bộ Tư lệnh Quân khu IV.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chúc Bộ Tư lệnh Quân khu IV tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, gặt hái nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân đội; không ngừng rèn luyện, xây dựng Quân khu vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Chúc mừng những kết quả mà Thanh Hóa đạt được, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu IV cho rằng: Sự phát triển của Thanh Hóa trong năm qua đã đóng góp rất tích cực vào sự phát triển chung đất nước. Và Thanh Hóa thực sự là đơn vị sáng của toàn quốc khi đã đẩy lùi mọi khó khăn thách thức bứt phá vươn lên đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Điều đáng mừng là tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, cho nên kết quả quân sự địa phương của Thanh Hóa đứng đầu toàn quân khu. Trung ướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu IV cảm ơn tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành, sát cánh cùng quân khu xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chúc Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đón tết cổ truyền dân tộc yên vui, đầm ấm, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được xây dựng Thanh Hóa ngày càng đổi mới và phát triển.

Minh Hiếu