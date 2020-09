Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Sáng 25 - 9, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới (ANBG) phía Tây tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020” và Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hộ nghị.

Theo báo cáo, qua 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường đảm bảo ANBG phía Tây tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020” cho thấy tình hình chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh luôn được giữ vững ổn định, không tạo điểm nóng, phức tạp trên khu vực biên giới. Hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế, đặc biệt là tội phạm ma túy giảm nhiều so với thời gian trước đây.

Cùng với đó, nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt mức đã xác định trong Đề án, như: Tỷ lệ hộ nghèo, xã đạt chuẩn nông thôn mới, chuẩn quốc gia về y tế… Các hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ, các chuẩn mực văn hóa từng bước đi vào cuộc sống.

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang trên tuyến biên giới không ngừng được xây dựng, củng cố vững mạnh về chính trị - tư tưởng, tổ chức, trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chất lượng hoạt động của hệ thống tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các xã, bản biên giới từng bước được nâng lên; nhận thức của cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới về quốc gia được nâng cao. Quan hệ đối ngoại, giao lưu và hợp tác với tỉnh Hủa Phăn (Lào) được củng cố, tăng cường trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thực hiện Đề án “Giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020” đã nhận được sự hưởng ứng của quần chúng Nhân dân, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo được sự chuyển hóa địa bàn theo chiều hướng tích cực cả về nhận thức, trách nhiệm và hành động thiết thực.

Các lực lượng vũ trang trên tuyến biên giới đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tích cực với đấu tranh, trấn áp tội phạm kiên quyết triệt để; coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức giác ngộ cho quần chúng Nhân dân, tập trung vận động cai nghiện, giáo dục cảm hóa các đối tượng vi phạm; kết hợp với đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, triệt xóa cơ bản đường dây, điểm, tụ điểm bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, lực lượng công an và biên phòng đã bắt, xử lý 756 vụ, 767 đối tượng, thu giữ 492,76kg ma túy các loại; phát hiện và thông báo cho nước bạn Lào triệt phá được 581,9 ha cây thuốc phiện…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền ghi nhận, biểu dương kết quả mà các đơn vị đạt được trong việc triển khai thực hiện các Đề án thời gian qua.

Đồng chí đề nghị các đơn vị, lực lượng vũ trang trên tuyến biên giới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, HIV/AIDS.

Các lực lượng, các ngành tiếp tục tham mưu cho địa phương giải quyết tốt các vấn để xảy ra trên biên giới, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp, gây phức tạp tình hình. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; quản lý tốt địa bàn, hộ tịch, hộ khẩu, đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS.

Tập trung chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống mọi mặt cho Nhân dân, chú trọng vùng xung yếu, nhạy cảm về chính trị. Phát hiện và xử lý kịp thời những sơ hở, thiếu sót, không để kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng hoạt động phá hoại.

Quan tâm xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, lấy sức mạnh quần chúng Nhân dân để giải quyết cơ bản tình hình an ninh - trật tự ở từng bản, xã. Đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, triệt xóa các đường dây, điểm, tụ điểm bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường công tác đối ngoại với nước bạn Lào trên tất cả các lĩnh vực…

Nhân dịp này 14 tập thể, 26 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện 2 Đề án trên.

Quốc Hương