Đánh thắng COVID-19, khôi phục nhanh kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đảm bảo hệ thống chính trị

Ngày 20-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 theo hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu ở các Ban của Tỉnh ủy để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020; Một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế tác động của dịch COVID-19 đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tỉnh Thanh Hóa và nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị tại điểm cầu phòng họp ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các sở ban ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, lần thứ 23 diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng hết sức nặng nề đối với kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, lần thứ 23 được tổ chức đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hội nghị hết sức quan trọng, vì vậy các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thảo luận làm rõ những kết quả đạt được và cho ý kiến vào các giải pháp nhằm giảm thiểu mức thấp nhất do tác động của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II -2020. Báo cáo nêu rõ: Từ đầu năm đến nay, đại dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 của Việt Nam được quốc tế đánh giá cao; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, song do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn nên một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư, dịch vụ không đạt kết quả như dự kiến; các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, việc làm gặp rất nhiều khó khăn.

Đồng chí Đỗ trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II -2020.

Trong bối cảnh đó, với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực. Nổi bật là: Các chỉ tiêu quan trọng về kinh tế như tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7,52% (GRDP), giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thu ngân sách nhà nước huy động vốn đầu tư phát triển, giá trị xuất khẩu đều tăng khá. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được quan tâm; đã chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án có quy mô tương đối lớn trên địa bàn tỉnh. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, Tỉnh ủy đã nêu lên 8 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã báo cáo một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế tác động của dịch COVID -19 đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, ngay từ những ngày đầu mới xuất hiện dịch COVID-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch; Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động đáp ứng với các cấp độ của dịch và ban hành nhiều chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm ngăn chặn, ngăn ngừa, hạn chế tối đa sự bùng phát của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; chú trọng các giải pháp về giám sát, cách ly ngăn ngừa lây lan nguồn bệnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Cùng với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Chi thị số 09/CT- UBND ngày 16-3-2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tác động của dịch COVID-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kích cầu đầu tư; thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, tăng thu ngân sách; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quà các nhiệm vụ về văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh... Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phưomg, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát ở hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; đến nay, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh ra diện rộng trên phạm vi toàn cầu, khó dự báo đỉnh dịch, thời điểm kết thúc dịch và quy mô, phạm vi, tác động của dịch đến các mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tính đến 12h00 ngày 19-4-2020, thế giới đã có gần 2,332 triệu người nhiêm bệnh, 160.767 người tử vong. Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, dịch COVID-19 đã và đang tác động rất lớn đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2019.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những tác động của dịch COVID-19 đến thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng thời cho rằng, ngày từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, quyết liệt, hiệu quả nên đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Hiện Thanh Hóa được xếp trong nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tuy nhiên, do dịch bệnh còn đang diễn biến hết sức phức tạp nên các đại biểu đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cần chỉ đạo, điều hành các giải pháp linh hoạt để có những giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất kinh doanh phát triển. Đặc biệt là cần đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư công và các dự án của doanh nghiệp; triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp liên quan đến giãn nợ, khoanh nợ, giảm lãi suất; hỗ trợ và khuyến khích đẩy mạnh các lĩnh vực sản xuất phục vụ nhu cầu trong tỉnh, trong nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ quý I-2020, cùng với cả nước, tỉnh ta cũng gặp nhiều khó khăn, có những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhưng với sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các hoạt động về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đạt được kết quả khá tốt. So với các tỉnh trong khu vực và các tỉnh có cùng điều kiện so sánh, Thanh Hóa là tỉnh đứng đầu. Có thể khẳng định Thanh Hóa có những thành công trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế - xã hội. Trong quý I -2020, tốc độ tăng trưởng tuy không bằng so với mức tăng trưởng năm 2019 nhưng so với những năm 2018 trở về trước vẫn có tốc độ tăng cao hơn. Các hoạt động văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều đạt kết quả tích cực.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng thống nhất với 7 hạn chế mà báo cáo đã nêu. Đồng thời giao Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo làm rõ từng yếu kém, nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân đối với hạn chế yếu kém mình phụ trách. Từ đó, làm rõ nguyên nhân và giải pháp thực hiện khắc phục bằng được những hạn chế đã nêu, nhất là những hạn chế yếu kém tồn tại từ nhiều năm trước.

Về nhiệm vụ quý II -2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị cần thực hiện tốt 8 nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong báo cáo 494 của Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Về tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh ta được thực hiện khá tốt. Ngay khi dịch COVID-19 xảy ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã nhận thức được mức độ nguy hiểm của đại dịch này, nên đã chỉ đạo quyết liệt và khá đồng bộ, đến nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát rất tốt. Trong quá trình chỉ đạo công tác phòng chống dịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo không để dịch lây lan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến cũng biểu dương và đánh giá cao sự quyết liệt, điều hành có hiệu quả của chính quyền các cấp và cảm ơn người dân trong tỉnh đã ủng hộ, đồng thuận cao trong thực hiện tốt các quy định của Trung ương, của tỉnh trong phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ biểu dương lực lượng vũ trang nhân dân không quản khó khăn, tích cực, chủ động thực hiện nghiêm, đạt hiệu quả tốt tất cả các nhiệm vụ phòng chống dịch được giao.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cần nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, không chủ quan, lơ là đối với dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Về các giải pháp nhằm giảm thiểu thấp nhất do dịch COVID -19 gây ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống COVID-19 thực sự có hiệu quả, xem đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng ở giai đoạn hiện nay, nhất là ưu tiên việc đảm bảo sức khỏe người dân. Các cấp, các ngành cần quan tâm tổ chức giám sát xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, không tuân thủ đúng theo quy định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành y tế chủ động bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để phòng chống dịch; lực lượng biên phòng kiểm soát tốt đường mòn, lối mở, cửa khẩu không để người dân nhập cảnh trái phép; công an thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt công dân trên địa bàn; quân sự tỉnh tiếp tục thực hiện tốt việc quản các khu cách ly tập trung.

Về việc khắc phục hậu quả tác động của dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần huy động mức cao nhất cả hệ thống chính trị xã hội vào cuộc để nhanh chóng khắc phục hậu quả của dịch bệnh; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2020, cố gắng không để ảnh hưởng đến năm 2021 và năm 2022. Hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu năm 2020 mà HĐND tỉnh đã nghị quyết, để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với tinh thần “Đánh thắng COVID-19, khôi phục nhanh kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và đảm bảo hệ thống chính trị”

Để thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hạn chế tác động của dịch COVID-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong toàn tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương đã ban hành. Trong đó, cần triển khai việc thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết 42 của Chính phủ trên tinh thần phải thực hiện nhanh chíng đến các đối tượng được thụ hưởng với thời gian nhanh nhất, không lợi dụng chính sách để trục lợi, nếu vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nắm chắc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từng lĩnh vực, từng ngành sản xuất, từng doanh nghiệp. Quan tâm đến công tác sản xuất nông nghiệp, căn cứ tình hình cụ thể để quyết định cho các dịch vụ thương mại hoạt động trở lại. Tăng cường công tác thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư và tạo môi trường đầu tư linh hoạt để thu hút các thành phần kinh tế. Quan tâm đến công tác đầu tư công; thực hiện đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất; tập trung cao độ để giải phóng mặt bằng theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra giám sát thoi dõi tiến độ thực hiện các dự án. Rà soát cấn đối lại dự toán chi để tiết kiệm, có nguồn lực nhất định và các nguồn lực khác để sử dụng trong phát triển kinh tế.

Đối với các chính sách an sinh xã hội, cần tăng cường kiểm tra giám sát đồng bộ và quyết liệt hơn, ngành y tế cần bảo đảm khám chữa bệnh cho người dân; ngành giáo dục cần điều chính kế hoạch học tập phù hợp để tổng kết năm học theo đung quy định, nhưng lưu ý khi tổ chức dạy và học cần phải tuyệt đối an toàn. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch căn cứ vào tình hình cụ thể dịch bệnh COVID-19 sẽ có những quyết định phù hợp để hoạt động trở lại.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, đơn vị cần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Các lực lượng Quân sự, Biên phòng, Công an cần có kế hoạch đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh trên các tuyến biên giới, tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm tạo sự yên tâm cho nhân dân. Các cấp các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung, quyết liệt thực hiện song song “nhiệm vụ kép” vừa ưu tiên phòng chống dịch, vừa phải có giải pháp duy trì và thúc đẩy kinh tế, giữ vững xã hội, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Minh Hiếu