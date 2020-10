Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Lê Lợi

Sáng 8 - 10 (tức 22 - 8 năm Canh Tý), tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 602 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 592 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và tưởng niệm 587 năm ngày mất của ông, đồng thời khai mạc Lễ hội Lam Kinh năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương dâng hương tại Chính điện Lam Kinh.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phạm Bá Oai - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và đông đảo du khách.

Hàng nghìn người dân đã tới dâng hương tại Khu di tích Lam Kinh.

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Bình Định Vương Lê Lợi lãnh đạo và khởi xướng vào năm Mậu Tuất 1418. Trải qua 10 năm “nếm mật nằm gai”, đến cuối năm 1427, bằng nhiều chiến thắng quyết định tại Chi Lăng, Xương Giang, Cầu Trạm... đã buộc giặc Minh phải rút quân về nước. Từ đây đất nước bước vào thời kỳ thái bình thịnh trị của Vương triệu Hậu Lê kéo dài hơn 360 năm.

Lễ kỷ niệm 602 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 592 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 587 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai mạc Lễ hội Lam Kinh 2020 diễn ra trong không khí tôn nghiêm, trang trọng với các nghi thức dâng hương và tấu cáo tiên tổ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng các tướng sỹ đã làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Năm nay, do phần hội của Lễ hội Lam Kinh không tổ chức theo chỉ đạo của UBND tỉnh, vì vậy Ban Quản lý Khu di tích Lam Kinh đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân và du khách tới dâng hương tại khu di tích. Ngay sáng 8 - 10 đã có hàng nghìn người dân và du khách tới dâng hương, tham quan, vãn cảnh tại Khu di tích. Công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và huyện Thọ Xuân đã phối hợp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân và du khách tham dự lễ hội thực hiện nếp sống sống văn minh, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Ngành Y tế.

