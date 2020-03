Đảng bộ xã Xuân Bình làm tốt công tác chuẩn bị đại hội điểm

Đảng bộ xã Xuân Bình là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Hiện Ðảng ủy xã Xuân Bình đã chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Cấp ủy, chính quyền xã Xuân Bình, huyện Như Xuân tổ chức tuyên truyền trực quan trước đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Dương, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Bình cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ xã có 24 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ XX đã đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu tăng cao, đó là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 13,8% (vượt 2,9% so với chỉ tiêu); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, tăng cao; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ còn 2,39%. Năm 2019, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là tiền đề để Ban Thường vụ Huyện ủy Như Xuân chọn Đảng bộ xã Xuân Bình tổ chức đại hội điểm, nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã Xuân Bình xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã. Chính vì vậy, đảng bộ xã đã bám sát vào kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức các cuộc họp để quán triệt tới tất cả cán bộ, đảng viên và các chi bộ cơ sở về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến ngày 14-2-2020, Đảng bộ xã Xuân Bình đã chỉ đạo 16/16 chi bộ tổ chức thành công đại hội. Các văn kiện trình tại đại hội được xây dựng kỹ lưỡng, có sự tham gia góp ý kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đại hội ở các chi bộ đã đánh giá đúng thực chất những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện đảm bảo đúng quy định, 100% nhân sự được cấp ủy đương nhiệm, đại hội giới thiệu, đề cử và được ban thường vụ đảng ủy phê duyệt đều trúng cử với số phiếu cao, đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu đã đề ra.

Nhằm thực hiện tốt các quy trình để tiến hành đại hội đảng bộ xã lần thứ XXI, ban thường vụ đảng ủy xã đã thành lập 3 tiểu ban giúp việc đại hội, gồm: Tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền. Đảng ủy phân công các đồng chí trong ban thường vụ, các đồng chí đảng ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi các chi bộ tổ chức đại hội. Cùng với đó, đảng bộ xã tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương; phần phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới cũng được xây dựng cụ thể, sát với thực tiễn. Ðến nay, dự thảo văn kiện đại hội Ðảng bộ xã Xuân Bình đã hoàn thiện trình cấp trên xét duyệt.

Song song với việc chuẩn bị văn kiện đại hội, ban thường vụ đảng ủy xã đã chú trọng đến công tác nhân sự, căn cứ vào tiêu chuẩn, độ tuổi tham gia cấp ủy theo quy định của Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy để rà soát, bổ sung; chuẩn bị nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới. Quy trình công tác nhân sự đã tiến hành các bước theo đúng quy định. Theo đó, công tác nhân sự định hướng cơ cấu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Huyện ủy thống nhất, giới thiệu những đồng chí đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã.

Để đại hội đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025 thành công, Đảng ủy xã Xuân Bình cũng đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống. Nhiều hình thức tuyên truyền cho đại hội được thực hiện như: Tuyên truyền trực quan qua băng-zôn, khẩu hiệu; tuyên truyền miệng tại các hội nghị, cuộc họp; qua hệ thống đài truyền thanh... Đảng ủy xã Xuân Bình đã chỉ đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được tăng cường, đảng ủy xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã tổ chức lên kế hoạch và phối hợp thực hiện tuần tra, thường xuyên nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn để đại hội được diễn ra an toàn, thuận lợi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, tin tưởng rằng đại hội điểm Đảng bộ xã Xuân Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, qua đó rút ra những kinh nghiệm quý trong công tác tổ chức các đại hội đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Như Xuân.

Bài và ảnh: Minh Hiếu