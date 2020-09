Đảng bộ xã Trường Xuân tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém từ trước và những hạn chế, yếu kém mới phát sinh, thời gian qua, Đảng bộ xã Trường Xuân (Thọ Xuân) đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cán bộ xã Trường Xuân triển khai thực hiện các công tác chính sách đến đông đảo người dân trên địa bàn xã.

Quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài và mới phát sinh đã được phân tích, làm rõ, Đảng ủy xã Trường Xuân tiến hành tổ chức hội nghị đảng ủy để kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đồng thời nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo để xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, đảng ủy đã nghiêm túc chỉ ra các nội dung còn tồn tại, hạn chế, cụ thể là: Hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập. Công tác phát triển đảng viên tại chi bộ nông thôn khó khăn do nguồn phát triển hạn chế. Tình hình an ninh nông thôn còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp. Các vi phạm pháp luật về an toàn giao thông như: Đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm còn diễn ra nhiều. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện Đề án “MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông” chưa rõ nét. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường chưa thường xuyên liên tục, hiệu quả, có thời điểm đạt chưa cao. Ý thức chung của một số cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trách nhiệm các cá nhân, tổ chức theo sự phân công của ban chỉ đạo còn hạn chế...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Quang Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, cho biết: Nhận diện rõ những tồn tại trên, từ đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cụ thể từng việc, từng nội dung, tập thể các đơn vị và người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động giải quyết các vướng mắc trong dân, những việc cần làm ngay.

Đơn cử như đối với nội dung về chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp, đảng ủy, UBND xã thống nhất giao chỉ tiêu vận động thành lập cho 3 tổ chức đoàn thể: hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ và đoàn thanh niên mỗi tổ chức vận động thành lập 1 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp mới được thành lập, quy mô hoạt động nhỏ, chủ doanh nghiệp chưa qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kinh tế, quản lý doanh nghiệp, vốn vay mở rộng sản xuất còn hạn chế... nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã tổ chức hội nghị làm việc với các chủ doanh nghiệp về giải pháp tổ chức sản xuất, kinh doanh trong năm 2019. Đến nay xã đã hoàn thành chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp mới.

Đối với nội dung về công tác phát triển đảng viên tại các chi bộ khối nông thôn, đảng ủy xã xác định đây là một tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Ngay từ đầu năm, đảng ủy đã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ khối nông thôn, các tổ chức chính trị - xã hội về việc phát hiện nhân tố, quần chúng tiêu biểu để giúp đỡ, bồi dưỡng họ trở thành quần chúng ưu tú, xét kết nạp Đảng... Từ đầu năm đến nay một số chi bộ khối nông thôn, mỗi chi bộ đã tổ chức kết nạp được 1 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Hay đối với nội dung về hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện Đề án “MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, không sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông”, đảng ủy xã đã chỉ đạo ban chỉ đạo đảm bảo vệ sinh môi trường xã thường xuyên tổ chức giao ban hàng tháng, đặc biệt quan tâm chỉ đạo đối với MTTQ và các tổ chức đoàn thể cam kết tham gia các phần việc, tuyến đường, đảm bảo về vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Hàng tuần tại các khu vực công cộng, đường trung tâm xã, các khu dân cư tổ chức tổng dọn vệ sinh một lần vào chiều thứ 7. Sau các buổi tổng dọn, các đơn vị tổ chức thu gom, vận chuyển về bãi rác thải tập trung để xử lý kịp thời. Đến nay, tại các khu vực công cộng và khu dân cư, các tuyến đường cơ bản sạch đẹp. Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình đã tích cực xây bồn trồng hoa và cây tiểu cảnh tại các tuyến đường thay thế cỏ dại. Chăm sóc tốt các tuyến đường hoa, xây dựng các tuyến đường mẫu đảm bảo 5 yếu tố: Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn.

Nhằm tiếp tục tạo chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Trường Xuân đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số nội dung vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Công tác cán bộ của một số ngành, đoàn thể đang được khắc phục sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở...

Bài và ảnh: Lê Phượng