Đảng bộ xã Thọ Lập tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém

Nhiều nông dân xã Thọ Lập phát triển chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém từ trước và những hạn chế, yếu kém mới phát sinh, thời gian qua, Đảng bộ xã Thọ Lập (Thọ Xuân) đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài và mới phát sinh đã được phân tích, làm rõ, Đảng ủy xã Thọ Lập tiến hành tổ chức hội nghị đảng ủy để kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đồng thời nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo để xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, đảng ủy đã nghiêm túc chỉ ra các nội dung còn tồn tại, hạn chế cụ thể đó là: Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn đối với các vấn đề phát sinh tại địa phương còn nhiều hạn chế, nhất là việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của tỉnh, huyện về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chậm được đổi mới, chất lượng, hiệu quả chưa cao; cán bộ MTTQ và các đoàn thể chưa tập trung đầu tư đi cơ sở để nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác phối hợp giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân giữa MTTQ và các đoàn thể với UBND xã chưa được quan tâm đúng mức. Một số cán bộ, công chức thuộc khối UBND và các đoàn thể thực hiện chưa nghiêm túc chế độ làm việc, vẫn còn tình trạng đi muộn, về sớm. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội nông dân, nhiệm kỳ 2018 – 2023 chưa cao, nên dẫn đến việc không bầu đủ số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Hội. Công tác phát triển đảng viên ở hầu hết các chi bộ nông thôn chưa được quan tâm đúng mức. Công tác cán bộ của một số ngành, đoàn thể, chi bộ chưa được bổ sung, kiện toàn kịp thời ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hoạt động. Kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa được quan tâm đúng mức; chế độ thông tin báo cáo, chế độ hội nghị chưa được thực hiện một cách nghiêm túc, nhất là hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đảm bảo quy định; công tác báo cáo của đoàn thanh niên không được quan tâm...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Lực, Bí thư Đảng ủy xã Thọ Lập, cho biết: Nhận diện rõ những tồn tại trên, từ đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cụ thể từng việc, từng nội dung, tập thể các đơn vị và người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động giải quyết các vướng mắc trong dân, những việc cần làm ngay.

Đơn cử như đối với nội dung công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đối với các vấn đề phát sinh tại địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, ngay từ đầu năm đảng ủy xã đã họp, kiểm điểm nghiêm khắc, đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, đoàn thể, các chi bộ. Theo đó, trong năm 2019, công tác tuyên truyền, vận động đã được khắc phục; công tác vệ sinh môi trường được thực hiện đảm bảo, hàng tuần thu gom, xử lý một cách triệt để, hiệu quả; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đã được tỉnh thẩm định và công nhận xã đạt vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019; nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã được nâng lên, nên việc trông chờ, ỷ lại đối với cấp trên đã cơ bản được khắc phục.

Hay đối với nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chậm được đổi mới, chất lượng, hiệu quả chưa cao, đảng ủy đã tăng cường chỉ đạo, giao MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung, có giải pháp cụ thể nhằm đổi mới nội dung, chất lượng hoạt động, hoàn thành chỉ tiêu so với nghị quyết cấp ủy và của cấp trên giao. Kết quả trong năm 2019, 4/5 đoàn thể chính trị - xã hội đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1/5 đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể với chính quyền cơ bản đã khắc phục được những hạn chế. Việc triển khai thực hiện các Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, đề án MTTQ và các đoàn thể tham gia vận động nhân dân thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và pháp luật về an toàn giao thông cơ bản đã được khắc phục.

Nhằm tiếp tục tạo chuyển biến tích cực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã Thọ Lập đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số nội dung còn tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ nợ tiền đất khoán thầu cao, nhất là các khoản thu từ đất dư thừa chưa đảm bảo theo quy định, nhưng chưa quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở...

Lưu Kiệt