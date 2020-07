Đảng bộ xã Thanh Lâm phát huy vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, những năm qua, Đảng bộ xã Thanh Lâm (Như Xuân) luôn chú trọng lãnh đạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Lãnh đạo xã Thanh Lâm thăm mô hình sản xuất của người dân.

Thanh Lâm là xã đặc biệt khó khăn, địa hình chủ yếu là đồi núi, bị chia cắt bởi các khe, suối, dân cư phần lớn là dân tộc Thái; cơ sở hạ tầng chưa phát triển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Trước thực trạng đó, Đảng bộ xã Thanh Lâm xác định, làm tốt công tác xây dựng Ðảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhằm tạo bước chuyển biến mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của người dân địa phương.

Hàng năm, ngay từ đầu năm, đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và đưa những cây, con giống mới năng suất cao vào sản xuất; đầu tư phát triển các mô hình trang trại, gia trại; phát triển đàn gia súc, gia cầm; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các nguồn vốn phát triển kinh tế... Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế ở địa phương, đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế.

Dưới sự lãnh đạo sát sao của đảng ủy xã, sự triển khai chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của chính quyền về phát triển kinh tế, đã phát huy tính tích cực, chủ động vươn lên của người dân trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, người dân đã chuyển dịch mạnh mẽ từ chăn thả tự nhiên sang chăn nuôi có kiểm soát theo mô hình gia trại, trang trại. Đến nay, toàn xã có 8 trang trại; nhiều mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, đang được nhân rộng như: Nuôi gà thả vườn, nuôi dê sinh sản, nuôi ong lấy mật. Công tác quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng được chú trọng, với tổng diện tích rừng 2.561,32 ha. Các loại hình kinh doanh phát triển đa dạng với 101 hộ kinh doanh cá thể, hoạt động vận tải phát triển với 31 xe ô tô các loại. Toàn xã có 5 doanh nghiệp, 1 HTX sản xuất nông, lâm nghiệp; câu lạc bộ dệt thổ cẩm và đan lát tạo việc làm cho 40 lao động; câu lạc bộ nuôi ong mật với 28 hộ tham gia, bước đầu đã cho thu nhập.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Thanh Lâm còn tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Theo đó, đảng ủy xã chỉ đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung sức đồng lòng, hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công và kinh phí để xây dựng các công trình dân sinh. Trong 5 năm qua, Nhân dân tự nguyện hiến trên 10.532m2 đất, hàng nghìn ngày công; xây mới và cải tạo, nâng cấp 214 nhà trị giá 25 tỷ đồng; làm 11,3 km đường bê tông; lắp đặt được 9,5 km đường điện thắp sáng, 7 cổng chào kiên cố, vận động Nhân dân xây được 265 hố và đào 445 hố xử lý rác thải sinh hoạt. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cũng như nỗ lực triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, hiện nay xã Thanh Lâm đã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các thôn đạt từ 8/14 tiêu chí trở lên, trong đó làng Kèn được công nhận chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đồng chí Lê Đình Huấn, Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm cho biết: Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã nỗ lực, cố gắng để từng bước vượt qua khó khăn và xây dựng địa phương phát triển mọi mặt. Từ đó, đưa kinh tế địa phương tiếp tục phát triển ổn định, đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bộ mặt nông thôn từng bước được quan tâm đầu tư, nâng cấp khang trang, sạch đẹp. Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 36,319 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 26,598 tỷ đồng đạt 135,8% dự toán giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 54,99% năm 2015 xuống còn 4,53% năm 2020, vượt 200% so với nghị quyết.

Tuy là một xã đặc biệt khó khăn nhưng với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của đảng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân nên Thanh Lâm đang từng bước chuyển mình phát triển. Đây là tiền đề thuận lợi để cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, đưa xã Thanh Lâm tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới, từng bước đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Bài và ảnh: Thanh Huê