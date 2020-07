Đảng bộ xã Ninh Khang phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, Đảng bộ xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (XDNTM) của địa phương.

Mô hình trồng nấm cho hiệu quả kinh tế cao của hộ gia đình anh Đỗ Văn Tiến, xã Ninh Khang.

Đảng bộ xã Ninh Khang có 582 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ nông thôn. Trong 5 năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đảng ủy xã tăng cường, tổ chức triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên dự học bình quân đạt 98%. Theo đó, đã tạo sự chuyển biến đáng kể về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; các cấp ủy đều có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 98%; 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với tăng cường công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Ninh Khang đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát nghị quyết phát triển kinh tế của đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác... Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy được tính tích cực vươn lên của người dân. Hiện toàn xã có 306 ha vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất từng bước được áp dụng; các mô hình trồng rau an toàn, chuối tiêu hồng, ngô ngọt, đậu tương, rau và trồng ớt trên đất hai lúa được Nhân dân hưởng ứng tham gia. Nhờ đó, tổng sản lượng cây lương thực có hạt hàng năm đạt trên 6.990 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm hàng năm đạt 140.100 con; trong đó, đàn trâu, bò 3.250 con, đàn lợn 1.400 con, đàn gia cầm 135.000 con...

Cùng với chỉ đạo phát triển sản xuất, Đảng ủy xã Ninh Khang còn tích cực quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thu hút đầu tư và đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu – thủ công nghiệp, ngành nghề. Đến nay, toàn xã có 22 doanh nghiệp, tăng 17 doanh nghiệp so với năm 2015, bình quân 450 người dân/1 doanh nghiệp; hàng trăm hộ kinh doanh trong các lĩnh vực: vận tải, xăng dầu, cơ khí, điện tử, xe máy, nhà hàng ăn uống, bán buôn, bán lẻ với các loại hàng hóa đa dạng, kịp thời phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng trong Nhân dân. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo (năm 2019) còn 3,28%, giảm 15,17% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng/năm, tăng 20,5 triệu đồng so với năm 2015.

Đồng chí Trịnh Đình Minh, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Bằng việc đưa ra các giải pháp đồng bộ và phát huy tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, xã Ninh Khang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đời sống của Nhân dân trên địa bàn dần được nâng lên, người dân đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động khác của địa phương, nhất là phong trào XDNTM. Điều nổi bật nhất đó là người dân đã từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, bảo ban nhau góp công, góp sức làm mới, tu sửa những con đường trong xã, đường giao thông nội đồng... với tổng nguồn vốn đóng góp giai đoạn 2015 - 2019 gần 600 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp hơn 400 tỷ đồng.

Với mục tiêu giữ vững và nâng cao 19 tiêu chí NTM đã đạt được, đặc biệt là các tiêu chí liên quan đến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, Đảng bộ xã Ninh Khang đã đề ra những giải pháp cụ thể đối với từng nhóm tiêu chí, để công cuộc XDNTM không chỉ thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn thay đổi cả cách nghĩ, cách làm và quan trọng nhất là thay đổi chính cuộc sống của người dân, phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao trước năm 2025.

Bài và ảnh: Quang Nhật