Đảng bộ xã Đông Quang: Khởi sắc qua một nhiệm kỳ

Hệ thống đường giao thông xã Đông Quang được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Quang (Đông Sơn) đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện thuận lợi xen lẫn khó khăn, nhưng với sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đông Sơn, cùng với sự phấn đấu, nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trong 5 năm qua, nền kinh tế, văn hóa - xã hội của xã phát triển, an ninh chính trị ổn định, quốc phòng giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Trong số 31 chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra có 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 15 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp và thủy sản ước đạt 5,5%, vượt mục tiêu; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu, bình quân hàng năm tăng 13%; công tác thu hút đầu tư được quan tâm, môi trường đầu tư được cải thiện.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong sản xuất nông nghiệp, xã đã thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đã chuyển đổi 79,2 ha trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao; thu hút được 1 doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp; xây dựng 1 cánh đồng mẫu lớn với diện tích 32,5 ha (đạt 108,3% kế hoạch). Đến nay toàn xã có 20 trang trại đạt tiêu chí (đạt 113,3% kế hoạch) mang lại hiệu quả kinh tế. Cùng đó, ngành nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng trên địa bàn tiếp tục phát triển, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua, xã Đông Quang đã thực hiện hiệu quả khâu đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó, tập trung xây dựng, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn, công sở xã, trường học. Từ năm 2015 đến nay, xã Đông Quang đã huy động tổng số vốn cho chương trình xây dựng nông thôn mới là 288,601 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp 158,601 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân tự nguyện hiến 2.480 ngày công, hiến 1.276m2 đất ở. Đến nay, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, điện, đường, trường, trạm, công trình văn hóa lịch sử từ xã đến thôn được đầu tư cải tạo, nâng cấp.

Không chỉ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của địa phương cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan, trường học văn hóa được quan tâm. Đến nay, 100% nhà văn hóa – khu thể thao thôn đạt chuẩn, 100% số thôn đạt chuẩn văn hóa; có 3 trường và cơ quan xã đạt chuẩn văn hóa; có 82% gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu, 3/6 thôn được công nhận thôn kiểu mẫu. Chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, trong 5 năm giải quyết được 815 việc làm mới, trong đó xuất khẩu được 257 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,72%.

Những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã Đông Quang. Đặc biệt là trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) luôn được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo. Qua đó, nhận thức của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực; trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt được nâng lên, từng cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đã cơ bản khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 80% đảng viên tham gia xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm liên tục, Đảng bộ xã Đông Quang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận của nhân dân. Đây là tiền đề quan trọng để xã Đông Quang triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đức Thắng