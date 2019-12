Đảng bộ thị trấn Sao Vàng tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém

Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục những hạn chế, yếu kém từ trước và những hạn chế, yếu kém mới phát sinh, thời gian qua, Đảng bộ thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) đã xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các hộ dân thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) bị cưỡng chế thu hồi đất thuộc Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 47 đến đường Hồ Chí Minh nhận bồi thường sau khi được các tổ chức đoàn thể vận động, tuyên truyền.

Quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài và mới phát sinh đã được phân tích, làm rõ, Đảng ủy thị trấn Sao Vàng tiến hành tổ chức hội nghị Đảng ủy để kiểm điểm đánh giá kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đồng thời nghiêm túc chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh, chỉ đạo, để xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị đảng ủy đã nghiêm túc chỉ ra các nội dung còn tồn tại, hạn chế, cụ thể đó là: Việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 4455/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh chưa được thường xuyên, tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông vẫn còn xảy ra, chưa được giải quyết dứt điểm. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án chậm. Công tác quản lý tài nguyên môi trường chưa chặt chẽ, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) đối với đất nông trường chưa đạt kế hoạch đề ra, còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thu từ quỹ đất công và đấu giá cấp QSDĐ. Hoạt động văn hóa, thông tin chuyển biến chậm, công tác thông tin tuyên truyền có thời điểm chưa kịp thời, chưa xây dựng được nhiều bản tin của xã, hệ thống truyền thanh xã xuống cấp, chưa được sửa chữa, khắc phục; chất lượng hoạt động, tổ chức thực hiện và chấp hành hương ước của các làng văn hóa còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Vẫn còn tình trạng nợ đọng thuế. Công tác xây dựng thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm còn một số tiêu chí gặp khó khăn trong quá trình thực hiện như hoàn thiện tiêu chí các lò giết mổ đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chí hoạt động của tổ giám sát cộng đồng... Công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT của một số cấp ủy, lãnh đạo khu phố, đoàn thể chưa thực sự quyết liệt...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Ngọc Quân, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sao Vàng, cho biết: Nhận diện rõ những tồn tại trên, từ đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc đều xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, yếu kém gắn với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cụ thể từng việc, từng nội dung, tập thể các đơn vị và người đứng đầu phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động giải quyết các vướng mắc trong dân, những việc cần làm ngay.

Đơn cử như đối với vấn đề giải phóng hành lang an toàn đường bộ, ngay từ đầu năm đảng ủy, UBND thị trấn xây dựng kế hoạch, đồng thời tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa, các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ như thông qua hệ thống truyền thanh của xã với tần suất 2 lần/ngày; làm các băng-zôn tuyên truyền tại Quốc lộ 47 theo nội dung, hướng dẫn của UBND huyện. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã ra quân rà soát các điểm vi phạm và tiến hành ký cam kết tự tháo dỡ không tái vi phạm đường vào Cảng Hàng không Thọ Xuân, tuyến Quốc lộ 47 đối với 11 hộ vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; chỉ đạo 11/11 thôn tổ chức họp triển khai kế hoạch, đồng thời ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông các tuyến đường nội thôn với chiều dài 18,7 km; vận động nhân dân tự giác tháo dỡ 2 lán tạm và cắt 3 bán bình; lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp, đồng thời tiến hành tháo dỡ điểm vi phạm hành lang giao thông tại ngã tư đi Cảng Hàng không Thọ Xuân; yêu cầu 5 hộ gia đình thu dọn vật liệu xây dựng trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ...

Hay đối với công tác quản lý tài nguyên môi trường chưa chặt chẽ, việc cấp giấy CNQSDĐ đối với đất nông trường chưa đạt kế hoạch đề ra, còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đảng ủy, UBND thị trấn đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, xây dựng, triển khai kế hoạch cấp giấy CNQSDĐ đối với đất nông trường bàn giao. Hiện UBND thị trấn đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình phòng tài nguyên và môi trường thẩm định, trình chủ tịch UBND huyện quyết định cấp giấy CNQSDĐ cho 30 thửa đất theo quy định, nâng tổng số thửa đã được cấp trên địa bàn lên 377 thửa.

Đối với tình trạng nợ đọng thuế, hiện đã được dần khắc phục, cơ bản thu hồi nợ đọng của các hộ qua nhiều hình thức, chủ yếu là vận động, tuyên truyền. Công tác xây dựng thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cơ bản đạt yêu cầu. Đảng ủy thị trấn đang hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc thẩm định các tiêu chí đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đảng bộ thị trấn Sao Vàng đang tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các sai phạm ở một số cơ sở và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm, yếu kém kéo dài; quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bài và ảnh: Phương Lệ