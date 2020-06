Đảng bộ NHCSXH Thanh Hóa tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng ưu đãi, bảo đảm tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng. Nguồn vốn của NHCSXH Thanh Hóa đã hỗ trợ hiệu quả cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất.

Đại diện lãnh đạo NHCSXH Thanh Hóa trao quà cho người dân Sa Ná, Na Mèo (Quan Sơn) năm 2019.

NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức hội, đoàn thể chuyển vốn tín dụng ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng nhanh chóng, kịp thời, góp phần cùng với các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của đơn vị tiếp tục phát triển toàn diện, nhất là các chỉ tiêu tín dụng năm sau đều đạt và vượt so với năm trước, đạt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV đề ra. Tính đến 30-5, tổng nguồn vốn tín dụng đạt gần 9.700 tỷ đồng, tăng 1.756,5 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ (tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,57%). Tổng dư nợ đến 30-5 đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng hơn 2.600 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ (tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 5,8%), với 256.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Riêng năm 2019 tăng 725,2 tỷ đồng so với đầu năm (tốc độ tăng trưởng 8,4%), hoàn thành 99,9% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao trong năm. Chất lượng tín dụng từng bước được nâng lên, đến 30-5, tổng nợ quá hạn là 12 tỷ đồng, chiếm 0,13%/tổng dư nợ, giảm 11 tỷ đồng (tương đương 0,2%) so với đầu nhiệm kỳ.

Cùng với việc nâng cao chất lượng tín dụng, công tác xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan thường xuyên được đảng bộ quan tâm chỉ đạo rà soát để bảo đảm quyền lợi cho người dân khi vay vốn NHCSXH. Trong nhiệm kỳ, đã phối hợp cùng các cấp, các ngành liên quan của tỉnh thiết lập hồ sơ đề nghị xử lý khoanh nợ và xóa nợ cho người vay được 1.232 món, với số tiền 22,28 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm đã giúp cho hơn 463.800 lượt hộ vay vốn; giúp 889 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tạo điều kiện cho 2.244 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn; xây dựng 7.589 nhà ở cho hộ nghèo và nhà ở xã hội... Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đảng bộ, lãnh đạo chuyên môn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguồn vốn của Nhà nước được an toàn và hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên đấu mối chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt nội dung văn bản liên tịch, chế độ giao ban định kỳ, thống nhất nội dung chỉ đạo cơ sở thực hiện. Tăng cường phối hợp thực hiện kiểm tra hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, các tổ tiết kiệm và vay vốn theo nội dung hợp đồng ủy thác, ủy nhiệm đã ký kết; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, ủy nhiệm của các đơn vị. Cùng với phát triển kinh doanh, Đảng bộ NHCSXH Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác từ thiện và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của ngân hàng với cộng đồng. Hàng năm, NHCSXH Thanh Hóa đã vận động cán bộ, đảng viên đóng góp, trích quỹ phúc lợi xây dựng các công trình nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ủng hộ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết và Ngày Thương binh, liệt sĩ...

Những kết quả trên khẳng định sự nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đảng bộ. Sự đoàn kết, kỷ cương, dân chủ và thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đảng bộ, chuyên môn và các đoàn thể đã góp phần vào thành tích: Tập thể chi nhánh 3 lần đạt thành tích đứng đầu khu vực (năm 2016, 2018, 2019); 3 lần được nhận Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước (năm 2017, 2018, 2019); được nhận Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2017).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ NHCSXH Thanh Hóa đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn tín dụng bình quân hàng năm đạt từ 6-8%/năm. Trong đó hoàn thành 100% chỉ tiêu giao về nguồn vốn huy động và nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương. Bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ tài chính của NHCSXH, tỷ lệ thu lãi bình quân đạt trên 99%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%...

Bài và ảnh: Khánh Phương