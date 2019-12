Đảng bộ huyện Triệu Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ xã Đồng Lợi họp bàn các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ huyện Triệu Sơn có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 441 chi bộ và trên 12.300 đảng viên. Trong những năm qua, việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ luôn được các cấp ủy đảng chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng bộ xã Đồng Lợi hiện có 301 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ, đảng ủy xã xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, rút kinh nghiệm tổ chức qua từng cuộc họp. Bên cạnh đó, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ, nêu cao tinh thần phê bình, tự phê bình, trau dồi phẩm chất, năng lực. Đồng chí Nguyễn Văn Niên, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lợi cho biết: Đảng ủy xã đã chỉ đạo phân công các đồng chí đảng ủy viên tăng cường bám sát, nắm tình hình cơ sở, từ đó đánh giá đúng thực trạng, đề ra giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Thường xuyên cử các đồng chí bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, từng bước nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cấp ủy và năng lực lãnh đạo của chi bộ cơ sở. Trong sinh hoạt, các đảng viên tham gia phát biểu thảo luận trọng tâm, trọng điểm với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng, trong đó vai trò, trách nhiệm của chi ủy, nhất là của bí thư chi bộ trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được thể hiện rõ nét, khả năng điều hành linh hoạt. Do vậy, buổi sinh hoạt chi bộ đã thực sự là diễn đàn dân chủ, phát huy tính sáng tạo của đảng viên, tăng cường tình đồng chí, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ nhau, nhất là những đảng viên gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Xác định chi bộ là nền tảng của Ðảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng được Đảng bộ huyện Triệu Sơn tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiều giải pháp, như: Chỉ đạo các cấp ủy đảng thường xuyên giao ban với bí thư chi bộ để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến nội dung, phương thức sinh hoạt, cải tiến lề lối làm việc của đội ngũ bí thư chi bộ; phân công cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo và dự sinh hoạt với chi bộ; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ... Tại các buổi sinh hoạt, tránh sự lặp đi lặp lại những nội dung ở các kỳ sinh hoạt trước, nhiều chi bộ đã đưa ra những chuyên đề thiết thực gắn với tình hình thực tiễn sản xuất hàng tháng để các đảng viên thảo luận, nghiên cứu đóng góp ý kiến một cách công khai, dân chủ. Sau khi có sự thống nhất cao, chi bộ mới ban hành nghị quyết để cán bộ, đảng viên tổ chức vận động nhân dân thực hiện. Cũng tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, nhiều vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn xã hội, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nông thôn đã được đông đảo đảng viên trực tiếp tham gia thảo luận, bàn bạc để đi đến thống nhất ý kiến, triển khai kịp thời, hiệu quả. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ. Đồng thời, cũng giúp cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, trên cơ sở đó có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; khẳng định được vai trò hạt nhân của các chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, Huyện ủy Triệu Sơn đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với những sự kiện thời sự, những vấn đề bức xúc mà đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm. Do vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên, thực sự là hạt nhân trong lãnh đạo các phong trào thi đua ở địa phương.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Triệu Sơn đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đảng viên, gắn trách nhiệm của đảng viên với từng nội dung công việc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Thanh Huê