Đảng bộ huyện Thọ Xuân tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản

Trạm ngăn xe quá tải chạy trên đê đoạn qua xã Thọ Lập.

Thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp mạnh. Theo đó, hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn đã từng bước đi vào nền nếp, tuân thủ quy định pháp luật.

Năm 2015, huyện Thọ Xuân được UBND tỉnh cấp phép khai thác, tập kết cát các mỏ gồm: số 17, 18 xã Xuân Hồng, số 28 xã Thọ Lập, Xuân Hòa, Xuân Tín, 1 bãi tập kết thị trấn Thọ Xuân và 5 mỏ đã thăm dò, khảo sát, được UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đấu giá năm 2015 gồm: mỏ số 10 xã Trường Xuân, mỏ số 11 xã Xuân Lai, mỏ số 20 xã Thọ Hải, mỏ số 25 thị trấn Lam Sơn, xã Thọ Lâm và mỏ số 27 xã Xuân Thiên. Mặc dù UBND huyện đã triển khai nhiều hội nghị giao ban, ban hành văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn, song công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát trên địa bàn hết sức phức tạp, vẫn còn nhiều điểm tập kết cát trái phép như tại: thị trấn Thọ Xuân, các xã Xuân Thiên, Phú Yên, Thuận Minh...

Để tăng cường quản lý hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh cát trên địa bàn, Đảng bộ huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo UBND huyện chủ động đề ra các giải pháp nhằm siết chặt kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực này. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, tăng cường lực lượng để kiểm tra, kiểm soát, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về lĩnh vực khai thác khoáng sản. Ngày 22-6-2015, UBND huyện đã phê duyệt Phương án số 60/PA-UBND về hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh cát sỏi trên địa bàn huyện. UBND huyện đã yêu cầu các chủ mỏ xây dựng phương án khai thác, cụ thể nội dung về trữ lượng khai thác hàng năm, thời gian khai thác, vị trí mốc giới, cắm phao, đăng ký, đăng kiểm các thuyền, phương tiện khai thác báo cáo UBND huyện phê duyệt.

Cùng với đó, UBND huyện đã đầu tư kinh phí xây dựng 13 khung khống chế tải trọng trên đê, 11 khung khống chế tải trọng tại các mỏ, bãi tập kết; lắp đặt 11 camera tại các mỏ, bãi tập kết để giám sát kê khai thuế, 1 camera trên đê để theo dõi tải trọng của các xe; bàn giao và giao trách nhiệm quản lý các khung tải trọng cho UBND các xã, thị trấn; lắp đặt hệ thống camera giám sát ghi lại toàn bộ dữ liệu hình ảnh và truyền về các trung tâm giám sát được đặt theo dõi tại UBND huyện, Công an huyện và Chi cục Thuế; đồng thời giúp cho lực lượng công an thuận lợi trong phát hiện và xử lý vi phạm. Theo thống kê từ Công an huyện, thông qua hệ thống camera giám sát Công an huyện đã phát hiện, xử lý 155 trường hợp, trong đó 37 trường hợp vi phạm về tải trọng, 20 trường hợp chở hàng vượt quá độ cao; 37 trường hợp vi phạm kích thước thành, thùng xe, 61 trường hợp không che bạt, làm rơi cát xuống đường gây ô nhiễm môi trường; tạm giữ 10 xe ô tô; tước giấy phép lái xe 66 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 482 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được quan tâm, đẩy mạnh. Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 86 trường hợp, với số tiền 827 triệu đồng. UBND huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác của các mỏ, bãi tập kết trên địa bàn. Kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với các chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND, trưởng công an, công chức địa chính một số địa phương thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu để xảy ra việc khai thác cát trái phép trên địa bàn...

Đồng chí Lê Ngọc Quân, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, cho biết: Quan điểm của huyện Thọ Xuân là không có vùng cấm trong việc ngăn chặn các vi phạm về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và môi trường; đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, theo đó, nếu cấp ủy, đơn vị nào lơi lỏng quản lý để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản thì người đứng đầu cấp ủy, đơn vị đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo và điều hành cho nên khi triển khai bất cứ dự án nào trên địa bàn, huyện Thọ Xuân cũng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và yêu cầu cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Bằng các giải pháp mạnh và đồng bộ, huyện Thọ Xuân đã từng bước ngăn chặn được tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản trên địa bàn. Song, để công tác quản lý ngày càng hiệu quả hơn, thời gian tới huyện Thọ Xuân cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm gây thất thoát tài nguyên, khoáng sản và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trên địa bàn.

Lê Phượng