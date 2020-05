Đảng bộ huyện Thạch Thành nhìn rõ hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thành An triển khai nhiệm vụ công tác tháng.

Đến ngày 15-5, có 16/52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Thạch Thành đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Hầu hết các đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, thực hiện đầy đủ các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, để tổ chức tốt hơn đại hội đảng bộ cấp cơ sở, còn nhiều việc cần rút kinh nghiệm, trong đó tập trung vào phân tích rõ các hạn chế, yếu kém để bàn giải pháp khắc phục.

Là 1 trong 3 đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Thành An đã xây dựng văn kiện bám sát những chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn đặc thù của địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Trịnh Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Thành An, cho biết: Có đánh giá khách quan, chính xác thành tích, nhất là hạn chế, yếu kém, mới rút ra được bài học thiết thực cho nhiệm kỳ tới. Vì thế, bên cạnh việc khẳng định thành tích đạt được, các ý kiến thảo luận tại đại hội đã chỉ rõ những vấn đề còn yếu, như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, tổng đàn gia súc chưa đạt so với nghị quyết; chất lượng giáo dục đào tạo cấp tiểu học, THCS còn thấp so với mặt bằng chung của huyện; công tác xuất khẩu lao động chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự tuy có giảm nhưng có lúc, có thời điểm còn xảy ra một số vụ việc như trộm cắp tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự, việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân còn hạn chế. Trong công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt của một số ít chi bộ chưa cao; công tác kết nạp đảng viên mới chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo hoạt động đối với MTTQ, các đoàn thể của ban chấp hành có nội dung chưa sâu sát; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình có lúc, có việc còn nể nang, né tránh, thiếu cương quyết...

Theo kế hoạch, đến ngày 10-6, huyện Thạch Thành sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Trao đổi về kết quả tổ chức đại hội ở các đảng bộ cơ sở, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Thành Lê Xuân Bình, cho biết: Sau khi ba đơn vị đại hội điểm hoàn thành, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội cơ sở để các đảng bộ chưa đại hội rút kinh nghiệm. Tuy còn một số nội dung cần rút kinh nghiệm, song các đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Công tác chuẩn bị các văn kiện, cơ sở vật chất phục vụ đại hội khá chu đáo; công tác tuyên truyền, khánh tiết tại đại hội được quan tâm, tạo khí thế sôi nổi trong toàn đảng bộ. Công tác nhân sự đại hội được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn, văn bản cấp trên; quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo cơ cấu, số lượng, số dư theo quy định. Việc xác định đầy đủ, thực chất những mặt làm được, chưa làm được và nêu bật hiện trạng cùng với việc khả năng dự báo xu hướng trong thời gian tới là những căn cứ, cơ sở để Huyện ủy chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thành Phạm Trọng Dũng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành. Xác định việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết, vì vậy, từ các nhiệm kỳ trước đảng bộ đã kịp thời sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ, góp phần siết chặt quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong từng khâu công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ và tập thể lãnh đạo quản lý; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Với phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện đã tập trung vào 5 chương trình trọng tâm: Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp và đô thị; nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế; phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và 3 khâu đột phá: Trong thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; trong phát triển du lịch và trong cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Cùng với làm tốt công tác chuẩn bị, Huyện ủy Thạch Thành đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phê duyệt văn kiện đại hội, đề án nhân sự cấp ủy và tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc trước đại hội. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần cho Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV thành công.

Phan Nga