Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ huyện Quan Hóa nhận rõ khuyết điểm, yếu kém để khắc phục trong nhiệm kỳ tới

Đến thời điểm này, 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Quan Hóa đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với tinh thần tập trung, dân chủ, thẳng thắn, các đại hội đảng bộ cấp cơ sở đã tập trung phân tích rõ các hạn chế, yếu kém, nêu bật hiện trạng cùng với việc khả năng dự báo xu hướng trong thời gian tới là những căn cứ, cơ sở để các địa phương, đơn vị tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới.

Bộ đội biên phòng, cán bộ mặt trận với người dân bản Ho, xã Hiền Kiệt.

Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ xã Hiền Kiệt lần thứ XXII đã bám sát những chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn đặc thù của địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Lê Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Hiền Kiệt, cho biết: Có đánh giá khách quan, chính xác thành tích, nhất là hạn chế, yếu kém, mới rút ra được bài học thiết thực cho nhiệm kỳ tới. Vì thế, bên cạnh việc khẳng định thành tích đạt được, các ý kiến thảo luận tại đại hội đã chỉ rõ những vấn đề còn yếu, như: Lãnh đạo phát triển kinh tế chưa có tính đột phá, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật thiếu tính đồng bộ, chưa có mô hình điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình, bản văn hóa chưa được chú trọng đúng mức; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp... Với phương châm hành động: Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảng bộ đề ra 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, phấn đấu năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng trở lên; 42,9% bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện Quan Hóa lần thứ XXIII đã cơ bản hoàn thành. Xác định hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự đại hội có ý nghĩa quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội, đảng bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ để thực hiện. Công tác quy hoạch được chú trọng, chất lượng được nâng lên, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Việc sắp xếp, bố trí, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quan Hóa đã kiện toàn, bổ sung 2 đồng chí ủy viên ban thường vụ, 3 đồng chí ủy viên ban chấp hành; điều động luân chuyển 16 đồng chí; 100% xã, thị trấn có 1 trong 2 chức danh cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện được kiện toàn đảm bảo số lượng, chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Theo đồng chí Lữ Quốc Nhượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, việc chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII sẽ là cơ sở để Đảng bộ huyện xác định các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát đúng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Trong đó, tập trung vào 4 chương trình trọng tâm: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững gắn với phát triển đô thị, giai đoạn 2021 - 2025; phát triển du lịch sinh thái – cộng đồng, giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giai đoạn 2021 - 2025; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ hiệu lực, hiệu quả và 2 khâu đột phá: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục, nước sạch, thủy lợi, điện và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, gắn với thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP). Huyện Quan Hóa phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trở lên, diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 920 ha, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự là 77%.

Bài và ảnh: Phan Nga