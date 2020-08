Đảng bộ huyện Như Xuân - dấu ấn một nhiệm kỳ

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ 2020-2025 I. Về kinh tế (11 chỉ tiêu) 1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm (giá so sánh năm 2010) đạt 16%, trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 6%; công nghiệp - xây dựng tăng 18,4%; dịch vụ tăng 18,2%. 2. Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025: 60 triệu đồng. 3. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm: 25.000 tấn. 4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 đạt 1.900 ha. 5. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2025 đạt 72 triệu đồng. 6. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển thời kỳ 2021-2025: 5.000 tỷ đồng. 7. Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm: 12%. 8. Tổng số doanh nghiệp mới được thành lập thời kỳ 2021-2025: 100 doanh nghiệp. 9. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 đạt 50% (8 xã), trong đó: Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 6,25% (1 xã); tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới 58,9% (66/112 thôn, tăng thêm 20 thôn); tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 1,8% (2 thôn). 10. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025: 16% trở lên. 11. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hóa đến năm 2025: 80%. II. Về văn hóa - xã hội (10 chỉ tiêu) 12. Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 1%. 13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động năm 2025: 50%. 14. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025: 65%. 15. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm năm 2025: 100%, trong đó có 13% (2 xã) xã, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao. 16. Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2025: 80% trở lên. 17. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm 2025: 13%. 18. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân năm 2025: 95%. 19. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 83,5%. 20. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm: 3%. 21. Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2025: 25%. III. Về môi trường (3 chỉ tiêu) 22. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025: 70%. 23. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025: 96%; trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch 20%. 24. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 90%. IV. Về an ninh trật tự (1 chỉ tiêu) 25. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025: 76%. V. Về xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu) 26. Tổng số đảng viên mới kết nạp thời kỳ 2021-2025: 500 đảng viên. 27. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt từ 80% trở lên.