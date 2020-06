Đảng bộ Công ty CP Mía đường Lam Sơn lãnh đạo phát triển doanh nghiệp thành tập đoàn kinh tế mạnh

Nhiệm kỳ qua, với quyết tâm chính trị cao, phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lao động, Đảng bộ, HĐQT, Ban điều hành Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân lao động đoàn kết - năng động - sáng tạo, vượt nhiều khó khăn, sản xuất, kinh doanh nhiều mặt tăng trưởng, quy mô năng lực sản xuất được phát triển, bảo vệ môi trường sạch, đảm bảo hài hòa lợi ích xã hội, cộng đồng, xây dựng vững chắc mối quan hệ gắn bó công - nông...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công ty CP Mía đường Lam Sơn thăm Nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tế bào mía.

Đảng bộ, HĐQT, Ban điều hành Lasuco đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ cấu lại vùng nguyên liệu mía, công tác nguyên liệu được đổi mới, từng bước nâng cao năng lực sản xuất. Công ty đã xây dựng 35 mô hình thâm canh, cơ giới hóa đồng bộ và đang là hạt nhân phát triển vùng nguyên liệu. Chương trình nghiên cứu phát triển giống mía nuôi cấy mô công nghệ cao, đã được Nhà nước công nhận 2 loại giống LS1 và LS 2. Từ vụ 2017-2018 đến nay, công ty đã triển khai thành công 2.000 ha mô hình sản xuất lớn, thâm canh, cơ giới hóa có năng suất, chất lượng cao, có tính lan tỏa trong toàn vùng mía đường Lam Sơn. Hiệp hội Mía Đường Lam Sơn - mô hình liên kết công – nông, với gần 400 hội viên luôn là những nhân tố đi đầu trong các phong trào thâm canh, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất... Tỷ lệ lao động được đào tạo có trình độ đại học trở lên tăng từ 20,65% đầu nhiệm kỳ lên 23,2% hiện nay. Tiếp tục đầu tư nâng cao tỷ trọng sản xuất đường tinh luyện lên 100%. Ngoài chiến dịch “làm mới cây mía, hạt đường”, chế ngự thiên nhiên để sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao là mục tiêu đang được Lasuco dồn sức thực hiện. Với hạt nhân 20 ha nhà kính, nhà lưới tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn đã đưa sản phẩm của nền nông nghiệp tỉnh Thanh vươn xa trên thị trường. Tại đây, những vườn dưa vàng Kim Hoàng hậu, dưa vàng Kim Cô nương, hoa lan, những đồi cam vàng trĩu quả theo mùa vụ luôn cho năng suất, chất lượng vượt trội. Ước tính, sản lượng rau, củ, quả hàng năm đạt 2.000 tấn. Từ sự hình thành và phát triển của trung tâm, hàng trăm kỹ sư, công nhân kỹ thuật đã trở thành những “chuyên gia” trong lĩnh vực công nghệ cao, trở thành những hạt nhân nòng cốt khi công ty tiếp tục phát triển, mở rộng lĩnh vực sản xuất này. Lasuco cũng đã thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất rau, quả an toàn trong nhà mái che cho 10 HTX trong chương trình liên kết hợp tác phát triển chuỗi 40 HTX lớn của vùng Lam Sơn và một số hộ gia đình sản xuất mía giỏi tại các huyện: Thọ Xuân, Yên Định, Ngọc Lặc, Hà Trung, Thiệu Hóa... nhằm kết nối, tạo chuỗi sản phẩm hàng hóa lớn, an toàn, chất lượng và giá trị cao mang thương hiệu Lasuco đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Trong năm 2019, công ty đầu tư hơn 7 tỷ đồng để triển khai xây dựng nhà kính cho 5 HTX đầu tiên với tổng diện tích 18.000m2. Cùng với công tác sản xuất, nhiều dự án của Lasuco cũng đang được dồn nguồn lực thực hiện, nhằm đẩy mạnh giá trị gia tăng sản phẩm sau chế biến, nâng cao thu nhập cho nông dân và bảo tồn, gắn kết vùng mía Lam Sơn với phát triển, kết nối du lịch. Hiện nay, đơn vị đang tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn để triển khai nhiều dự án trọng tâm, như: Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn mở rộng; Trung tâm Chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn; Nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tế bào mía và Nhà máy chế biến sữa gạo lứt giàu protein; Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam Ecopark... Hiện nay, Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao Lam Sơn đã được đầu tư khoảng 300 tỷ đồng cho hệ thống nhà kính và khu vực nuôi cấy mô, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, cung ứng giống, thay đổi chất lượng vùng mía nguyên liệu và đang tiếp tục được đầu tư mở rộng. Trung tâm chế biến nông sản thực phẩm công nghệ cao Lam Sơn, với công suất 500 tấn/ngày, đồng thời sẽ hoàn thiện nhà máy chế biến gạo công suất 30.000 tấn/năm và tháng 6-2020 công ty sẽ tiến hành san lấp diện tích còn lại và khởi công giai đoạn 2 dự án. Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam Ecopark đã đầu tư 345 tỷ đồng. Nhiều hạng mục hạ tầng giao thông, đường điện, nước và các hệ thống phụ trợ, hệ thống hồ đập, khu trung tâm đón tiếp, khu tượng đài Vua Lê, khu nhà hàng, cầu phao qua Bãi Đoàn, trồng hoa, cây cảnh đã được đầu tư, chuẩn bị đưa công viên đi vào hoạt động trong tháng 9-2020. Nhà máy chế biến nước dinh dưỡng tế bào mía và Nhà máy chế biến sữa gạo lứt giàu protein đã cơ bản hoàn thành xây dựng. Đến nay, các dòng sản phẩm đã sản xuất, cung ứng ra thị trường. Để tiếp tục đầu tư cho công tác thương mại, thị trường và thương hiệu, công ty đã phát triển, tổ chức tốt hệ thống bán hàng, gồm: Hệ thống các khách hàng công nghiệp; hệ thống khách hàng thương mại, hệ thống bán lẻ rộng khắp trên thị trường từ TP Đà Nẵng trở ra, với hơn 800 điểm bán lẻ hàng hóa và hàng trăm đại lý thường xuyên tiêu thụ sản phẩm của Lasuco. Đặc biệt, sản phẩm nông nghiệp sạch Lam Sơn đã tạo được thương hiệu vững chắc trên thị trường với các sản phẩm chủ lực, như: Dưa vàng, cam, hoa lan. Công tác thương mại xuất nhập khẩu được đẩy mạnh, trong đó, các sản phẩm đường tinh, đường phèn, dịch đường của Lam Sơn đã xuất khẩu đến các thị trường: Singapo, Malaysia; Trung Quốc; Ukraina... Lasuco cũng đã hợp tác với các nhà khoa học, các đối tác trong và ngoài nước phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Nhiệm kỳ qua, tuy ngành mía đường trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, HĐQT, Ban điều hành Lasuco đã tạo nên những phát triển mới. Bảo đảm đủ việc làm thường xuyên cho cán bộ, công nhân, lao động. 5 năm qua, tiêu thụ đường đạt 402.996 tấn, bình quân đạt 80.599 tấn/năm, bằng 84,59% so với nhiệm kỳ 2010-2015; doanh thu có VAT đạt 8.078,15 tỷ đồng, bình quân đạt 1.615,63 tỷ đồng/năm, bằng 105,51%; lợi nhuận trước thuế 364,44 tỷ đồng, bình quân 72,88 tỷ đồng/năm; nộp ngân sách Nhà nước 284,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 20,9%. Sản xuất, kinh doanh phát triển, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, nhân đạo, công tác khuyến học... đã trở thành văn hóa Lasuco. Trong 5 năm qua, tổng số tiền làm công tác xã hội của đơn vị 4,68 tỷ đồng cùng với nhiều cử chỉ cao đẹp. Năm 2016, công ty được vinh danh biểu tượng vàng “Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng”.

Cũng trong nhiệm kỳ, đảng ủy công ty đã chú trọng, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Hàng năm, đảng ủy triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động những định hướng, chủ trương, mục tiêu, giải pháp sản xuất, kinh doanh của công ty. Từ đó, đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn đảng bộ, giúp đảng viên, người lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng ủy, HĐQT. Công tác phát triển đảng viên thường xuyên được quan tâm và đã kết nạp 62 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ­ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) được triển khai sâu rộng trong đảng bộ và cán bộ, công nhân lao động. Xây dựng đảng bộ và các tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập thể cán bộ, công nhân công ty và nhiều cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước và các cấp ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý, như: Cờ thi đua của Chính phủ năm 2012, năm 2020; Bằng khen của Thủ tướng, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng chí Lê Văn Tam, Anh hùng Lao động - Chủ tịch HĐQT công ty được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”; 11 tập thể cơ sở, 31 cá nhân được tặng Bằng khen của cấp bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh.

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, văn hóa Lasuco “Sáng tạo, Đoàn kết, Hợp tác, Trung thực, Thân thiện”, Lasuco tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tập trung với 3 chương trình chính là: Sản phẩm cốt lõi mía đường, sau đường và cạnh đường; các sản phẩm lương thực thực phẩm, đồ uống vì sức khỏe; thương mại, dịch vụ và du lịch. Phấn đấu phát triển Lasuco trở thành tập đoàn hàng đầu Việt Nam ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến nông sản chuyên sâu. Bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động trong doanh nghiệp và nông dân, thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội, góp phần phát triển kinh tế địa phương và cộng đồng. Để thực hiện nội dung trên, đơn vị sẽ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, xây dựng đảng bộ và các đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển công ty trong thời kỳ mới. Phấn đấu mức tăng trưởng hằng năm từ 20-25%. Đến năm 2030, doanh số toàn tập đoàn Lasuco đạt 20.000 đến 25.000 tỷ đồng. 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hiện tốt những việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 90% chi bộ trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Trong đó có từ 10% - 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp từ 60 đảng viên mới.

Bài và ảnh: Xuân Hùng