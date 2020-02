Dân quân thường trực – điểm tựa nơi vùng biên

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự ở xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh luôn ổn định, kinh tế - xã hội địa phương có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Để có kết quả đó không thể không nhắc đến sự đóng góp của tiểu đội dân quân thường trực (DQTT) bản Xắng Hằng.

Tiểu đội dân quân thường trực giúp bà con xây dựng điểm trường mầm non Xắng Hằng.

Lang Chánh là huyện biên giới nghèo ở phía Tây của tỉnh, có gần 8 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương luôn quan tâm, coi trọng xây dựng lực lượng an ninh - quốc phòng vững mạnh để trở thành lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đề án “Củng cố tổ chức nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020”, tiểu đội DQTT thuộc trung đội dân quân cơ động xã Yên Khương được thành lập, bắt đầu tổ chức huấn luyện, hoạt động từ ngày 1-4-2019 theo Quyết định số 758 ngày 5-3-2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, gồm có 10 đồng chí là những thanh niên trẻ tiêu biểu về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa. Trong thời gian này, các chiến sĩ dân quân được trợ cấp tiền ăn mỗi ngày bằng tiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh, hưởng phụ cấp hơn 3 triệu đồng/người/tháng và được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như quân nhân. Toàn bộ phần kinh phí này do UBND huyện bảo đảm. Trước mắt, khi chưa có cơ sở vật chất riêng để hoạt động, xã Yên Khương, bản Xắng Hằng đã tạo điều kiện cho tiểu đội DQTT mượn nhà văn hóa bản Xắng Hằng để có nơi ăn ở, sinh hoạt, huấn luyện.

Tiểu đội DQTT xã Yên Khương được thành lập, đóng quân tập trung và là lực lượng tại chỗ, gắn với địa bàn. Các đồng chí trong tiểu đội đều là người địa phương nên thông thạo mọi địa hình, nắm chắc phong tục, tập quán của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, nên nhanh chóng nắm bắt được mọi tình hình ở thôn, bản. Từ đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ và giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới. Phối hợp với các lực lượng biên phòng trên địa bàn, đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm biên giới, lãnh thổ; vượt biên, nhập cư trái phép; khai thác trái phép tài nguyên và những hành vi xâm phạm chủ quyền; tham gia đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển các loại hàng quốc cấm qua biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Đặc biệt, đây là lực lượng nòng cốt trong phòng chống, khắc phục giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn, có nhiệm vụ phối hợp cùng các lực lượng khác thực hiện chức năng bảo vệ tài sản của Nhà nước cũng như tài sản và tính mạng của nhân dân. Đồng thời sẵn sàng cơ động và chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham gia làm công tác vận động quần chúng ở những địa bàn trọng điểm, chủ động tham mưu, đề xuất, giải quyết hiệu quả các tình huống xảy ra.

Chiến sĩ Lò Văn Ninh thuộc tiểu đội DQTT cho biết: “Khi được tuyển chọn vào tiểu đội DQTT cùng với lực lượng biên phòng tuần tra bảo vệ cột mốc, đường biên và giữ gìn an ninh, trật tự, tôi thấy rất tự hào vì đã đóng góp, cống hiến một phần cho quê hương. Anh em chúng tôi thường trực 24/24h, hằng ngày đều cắt cử, phân công nhau làm nhiệm vụ chu đáo và có trách nhiệm. Vì vậy, trong thời gian qua, trên địa bàn luôn ổn định”.

“Từ ngày có đội DQTT bà con trong thôn rất phấn khởi về tình hình an ninh của bản. Ngoài giữ trật tự, an ninh cho địa phương, các anh cũng đã đóng góp nhiều trong việc giúp đỡ bà con khắc phục, sửa chữa nhà ở, đường sá sau thiên tai, xây dựng điểm trường mầm non bản Xắng Hằng, cùng các cấp lãnh đạo vận động bà con có ý thức trong giữ gìn môi trường sống, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và là điểm tựa cho bà con yên tâm phát triển kinh tế”, trưởng bản Xắng Hằng Lò Văn Hợp phấn khởi cho biết.

Tuy mới thành lập, nhưng với sự chăm lo của các cấp, được tạo điều kiện bảo đảm các chế độ, chính sách theo Luật Dân quân tự vệ, hoạt động của lực lượng DQTT ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, được chính quyền và nhân dân tin yêu, giúp đỡ. Lực lượng DQTT đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng. “Bản thân là tiểu đội trưởng nên tôi đã duy trì tiểu đội luyện tập hằng ngày, hằng tuần, trong đó tập trung huấn luyện có chiều sâu những nội dung sát yêu cầu nhiệm vụ địa bàn. Đồng thời, vận động anh em thường xuyên rèn luyện, tăng cường thể lực, luyện tập các tình huống thực tế để nâng cao chuyên môn, phục vụ cho công việc” - tiểu đội trưởng tiểu đội DQTT Lò Văn Đại chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lò Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Yên Khương, cho biết: “Đối với một xã biên giới như Yên Khương, cùng với các chiến sĩ đồn biên phòng thì tiểu đội DQTT là lực lượng quan trọng, không thể thiếu. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn tiểu đội DQTT làm rất tốt công tác dân vận góp phần đáng kể trong xây dựng hệ thống chính trị vững, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh ở địa phương, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo đảm tốt an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”.

Bài và ảnh: Vân Anh