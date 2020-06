Đại tá Trần Phú Hà giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 8-6, tại Công an tỉnh Thanh Hoá, Bộ Công an tổ chức lễ Công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Cục của Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện quy trình bầu giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an đến giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung và Đại tá Trần Phú Hà vừa vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời ghi nhận những công lao đóng góp, thành tích đã đạt được của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung và Đại tá Trần Phú Hà trên các cương vị công tác.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam mong muốn tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương và Bộ Công an giao. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các sở, ngành, địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự… Đồng thời mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và nhân dân trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho Đại tá Trần Phú Hà trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung và Đại tá Trần Phú Hà vừa vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an Thanh Hóa, cá nhân đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung trong sự phát triển trung của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Phú Hà tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, cùng với Ban giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo lực lượng Công an Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, thời gian qua, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, tiềm năng lợi thế đang được khai thác hiệu quả; môi trường đầu tư không ngừng được cải thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Góp phần quan trọng vào những kết quả này có vai trò của lực lượng công an.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chức mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lực lượng Công an Thanh Hóa cần nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh ninh trật tự. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, trong đó tăng cường công tác phòng chống tội phạm hình sự, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm; thực hiện có hiệu quả phòng chống ma túy; kiểm soát tội phạm kinh tế đặc biệt liên quan đến về môi trường, biên giới. Lực lượng Công an phải là nòng cốt thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”, đặc biệt chú trọng an ninh nông thôn, vùng dân cư, an ninh tôn giáo, dân tộc…

Tân Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Phú Hà, tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và bày tỏ trong thời gian tới sẽ nỗ lực kế thừa những kinh nghiệm, thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã dày công đạt được trong những giai đoạn đã qua; toàn tâm toàn ý cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất; gần gũi với cơ sở, gắn bó với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh; tích cực nghiên cứu, học hỏi để vượt qua những thách thức, hoàn thành tốt những nhiệm vụ mới được giao.

