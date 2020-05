Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Lộc

Ngày 22-5, tại thị Trấn Vĩnh Lộc, tổ Đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Lê Quang Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông, Lê Đình Sơn, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, đã có buổi tiếp xúc với 150 cử tri huyện Vĩnh Lộc.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ Đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới đông đảo cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 và thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Trong không khí đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Vĩnh Lộc đã kiến nghị, đề xuất tập trung vào 5 nhóm vấn đề cơ bản về giao thông thủy lợi, quản lý nhà nước về phát triển văn hóa du lịch, chế độ chinh sách, an sinh xã hội. Trong đó đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí sữa chữa nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 45 vào Đàn Tế Nam giao để phục vụ cho phát triển du lịch; nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc; nâng cấp đập Hón Dưa thuộc xã Vĩnh An; xúc tiến xây dựng đập thủy điện tại xã Vĩnh Quang; xem xét nên hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 theo mức độ thiệt hại từng vùng; phê duyệt phương án chuyển đổi tên các thôn thành khu phố gắn với số nhà trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc sau khi sáp nhập. Đồng thời đề xuất tỉnh sớm có quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch sinh thái động Kim Sơn – Tiên Sơn, xã Vĩnh An.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc.

Đại diện lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc phát biểu giải trình, tiếp thu những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Thay mặt Tổ Đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã phân tích làm rõ từng vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời yêu cầu huyện Vĩnh Lộc cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành có liên quan để triển khai giải quyết các vấn đề nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới người dân huyện Vĩnh Lộc cùng với chính quyền địa phương khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID – 19, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của năm 2020, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu đảng bộ huyện khóa 26, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các kiến nghị vượt thẩm quyền, tổ đại biểu sẽ ghi nhận, tổng hợp, kiến nghị tại Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Trịnh Thu