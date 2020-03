Cụm thi đua số 5 Bộ Công an: Ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020

Sáng 3-3, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Cụm thi đua số 5 Bộ Công an đã tổ chức ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, cùng đại diện lãnh đạo công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đại diện lãnh đạo Công an 6 tỉnh trong Cụm thi đua số 5 ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: Đình Hợp).

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an 6 tỉnh trong Cụm thi đua số 5 Bộ Công an đã ký kết giao ước thi đua với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu đã đề ra, thực hiện có hiệu quả phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” của toàn lực lượng công an nhân dân. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo công an các tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự; tiếp nhận 100% tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết đạt tỷ lệ 90% trở lên; tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 80% trở lên, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95% trở lên; thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 60% trở lên.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đề nghị năm 2020 các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch và công tác thi đua khen thưởng trong toàn lực lượng, xây dựng các phong trào thi đua phù hợp với địa phương, đơn vị mình, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác giữa các đơn vị trong cụm, nhất là các đơn vị có vị trí liền kề, tạo điều kiện, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Các đại biểu quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho 1 cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn của Công an tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Đình Hợp

Cũng tại hội nghị, Cụm thi đua số 5 đã phát động quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho 1 cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn của Công an tỉnh Thanh Hoá.

Việt Linh