(Baothanhhoa.vn) - Năm 2019, chỉ tiêu thu nộp ngân sách được giao cho Cục Hải quan Thanh Hóa (CHQTH) là 11.100 tỷ đồng. Chỉ tiêu giao quá cao trong khi đó nguồn hàng xuất nhập khẩu (XNK) có thuế trên địa bàn quản lý còn hạn chế, nguồn thu thuế từ dầu thô của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn không đúng như dự toán do nhà máy phải dừng vận hành khoảng 2 tháng để bảo dưỡng; do đó kết quả thu nộp ngân sách theo chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao sẽ không hoàn thành ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của địa phương.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Cục Hải quan Thanh Hóa: Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong thu nộp ngân sách Nhà nước Năm 2019, chỉ tiêu thu nộp ngân sách được giao cho Cục Hải quan Thanh Hóa (CHQTH) là 11.100 tỷ đồng. Chỉ tiêu giao quá cao trong khi đó nguồn hàng xuất nhập khẩu (XNK) có thuế trên địa bàn quản lý còn hạn chế, nguồn thu thuế từ dầu thô của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn không đúng như dự toán do nhà máy phải dừng vận hành khoảng 2 tháng để bảo dưỡng; do đó kết quả thu nộp ngân sách theo chỉ tiêu do Bộ Tài chính giao sẽ không hoàn thành ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của địa phương. Cục Hải quan Thanh Hóa với các doanh nghiệp ký kết hợp tác. Ngoài ra, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng truyền thống, không có mặt hàng tiêu dùng có thuế suất cao và không phát sinh mặt hàng mới, doanh nghiệp mới nên số thu ngân sách Nhà nước (NSNN) hàng năm không có sự gia tăng đột biến. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng của tập thể đảng ủy, lãnh đạo cục và cán bộ, công chức CHQTH đã vượt qua khó khăn, thách thức, với giải pháp công tác thiết thực đã góp phần không nhỏ vào kết quả thu NSNN của tỉnh nhà. Trong đó, CHQTH đã triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC). Niêm yết công khai, đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các TTHC tại nơi làm thủ tục hải quan, như: Quy trình nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC; danh sách các TTHC khi thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết... để các doanh nghiệp, cá nhân dễ dàng theo dõi, tra cứu, thực hiện. Đồng thời, thực hiện công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của bộ phận nghiệp vụ giải quyết TTHC để các doanh nghiệp và người dân liên lạc khi gửi, nhận hồ sơ... CHQTH đã tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước, cục thuế và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa. Đồng thời, duy trì việc tiếp dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, cá nhân khi đến làm thủ tục thông qua tổ giải quyết vướng mắc tại CHQTH, các chi cục và thực hiện giải quyết đơn, thư khiếu nại theo đúng quy định. Cùng với đó, ngành hải quan đã đẩy mạnh đổi mới quy trình quản lý, tiếp nhận và xử lý TTHC, xây dựng chính quyền điện tử. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4 đối với TTHC đã thu hút nhiều doanh nghiệp sử dụng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động XNK trên địa bàn, CHQTH luôn triển khai tốt hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và các phần mềm nghiệp vụ hải quan. Tính đến ngày 19-12-2019, cục đã thu nộp NSNN được 9.406,144 tỷ đồng, đạt 84,74%; phối hợp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn bắt giữ 4 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy; phạt vi phạm hành chính 83 vụ với tổng số tiền 544 triệu đồng... Năm 2020 CHQTH chủ động nắm bắt tình hình biến động của các nguồn thu để thực hiện việc thu, đòi thuế nợ đọng, hạn chế nợ phát sinh, phối hợp với các ngân hàng thương mại thực hiện quy trình thu nộp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách. Tiếp tục vận hành, khai thác ổn định, hiệu quả hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS hiện hành. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hải quan chủ yếu. Áp dụng quản lý rủi ro trong tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan. Triển khai áp dụng đầy đủ các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích tuân thủ tự nguyện hướng đến môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp XNK. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu... Bài và ảnh: Quốc Hương