Công ty TNHH MTV Sông Chu biểu dương lao động giỏi - lao động sáng tạo

Ngày 25-6, tại TP Thanh Hóa, Công ty TNHH MTV Sông Chu long trọng tổ chức hội nghị biểu dương lao động giỏi – lao động sáng tạo giai đoạn 2015 - 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi cục Thủy lợi và các đồng chí nguyên lãnh đạo cùng 200 đại biểu là đại diện các tập thể xuất sắc, các chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, các điển hình tiên tiến của các đơn vị thuộc công ty.

Xác định công tác thi đua – khen thưởng là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Trong những năm qua, Công ty đã quan tâm, chú trọng triển khai tổ chức hội nghị người lao động từ cấp cơ sở đền toàn Công ty với nhiều phong trào, như: Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lao động với năng suất chất lượng hiệu quả cao; thi đua thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật… Ngoài việc phát động thi đua hằng năm, tùy theo yêu cầu của từng giai đoạn, Công ty còn phát động các phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề) như: Thi đua trong các đợt chống hạn, phòng chống úng lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng doanh nghiệp kiểu mẫu”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự”; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh.

Ông Lê Văn Thủy, Tổng Giám đốc Công ty vinh dự đón nhân Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong 5 năm qua, quá trình sản xuất kinh doanh của công ty liên tục phát triển; các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện tích tưới, tiêu quy đổi năm 2019 là 116,625 nghìn ha (đạt 100% kế hoạch và tăng so với năm 2015 là 2,18 nghìn ha). Doanh thu năm 2019 đạt 196 tỷ đồng, tăng so với năm 22015 là 11,4%. Công trình, tài sản của Nhà nước được quản lý, bảo vệ an toàn; Người lao động trong Công ty đảm bảo việc làm, thu nhập, đời sống từng bước được nâng lên, thu nhập bình quân năm 2019 đạt 79,6 triệu đồng/người/năm.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa cho Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Nhờ làm tốt công tác thi đua, nhiều năm liền, tập thể công ty, các tổ chức cơ sở Đảng, các Công đoàn, đoàn cơ sở và cá nhân được khen thưởng của các cấp, ban, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, 2 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 2017, 2018; Công đoàn cơ sở của Công ty được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2015). Tập thể Công ty liên tục được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tặng; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2015 - 2019; “Doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự” năm 2019. Nhiều tập thể trực thuộc Công ty được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và bằng khen.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công ty trong phong trào "Xanh, sạch, đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2019.

Tại hội nghị, ông Lê Văn Thủy, Tổng Giám đốc Công ty đã vinh dự đón nhân Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng. Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Công ty vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh, sạch, đẹp bảo đảm vệ sinh an toàn lao động”. Tại hội nghị, 21 tập thể, 9 cá nhân được trao tặng giấy khen của Chủ tịch Hội đồng thành viên;190 cá nhân được trao tặng giấy khen của Tổng giám đốc Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Lãnh đạo Công ty trao tặng Giấy khen cho 9 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Hội nghị đã thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Hương Thảo