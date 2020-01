Công tác ANTT góp phần quan trọng tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội

Năm 2019, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và sự tin yêu, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, lực lượng Công an Thanh Hoá đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết và Kế hoạch công tác Công an năm 2019 với 3 nhiệm vụ trọng tâm, 5 mục tiêu, 12 nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) với khẩu hiệu hành động: “Bản lĩnh vững vàng, phẩm chất trong sáng, giữ kỷ cương phép nước; phấn đấu hết mình, sẵn sàng hy sinh, vì nhân dân phục vụ”.

Lực lượng an ninh đã chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu, bố trí lực lượng, triển khai các phương án, kế hoạch nghiệp vụ đảm bảo tốt an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ” và hình thành “điểm nóng”. Đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông” trên địa bàn huyện Mường Lát; tham mưu giải quyết ổn định 14 vụ khiếu kiện, biểu tình đông người; 4 vụ đình công và phòng ngừa, ngăn chặn 19 vụ có dấu hiệu đình công của công nhân ở các doanh nghiệp; bảo đảm an toàn tuyệt đối các vụ cưỡng chế, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, phát triển kinh tế. Đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; điều tra, khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Điệp về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thụ lý điều tra 53 vụ, 88 bị can, trong đó có một số vụ án tham nhũng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn 50 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh và công an cấp huyện đã giải quyết 3.803 tin báo tố giác tội phạm, đạt tỷ lệ 90,6%. Điều tra làm rõ 1.369 vụ, 2.717 đối tượng phạm tội và vi phạm về TTXH đạt tỷ lệ 82,2%; án đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,3%, án giết người đạt 100%, không để xảy ra oan sai. Công an Thanh Hóa được lãnh đạo Bộ Công an xác định là điển hình trong đấu tranh với tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm có tổ chức và tội phạm lừa đảo, cờ bạc qua mạng. Công an tỉnh đã phát hiện, điều tra, xử lý 59 vụ, 243 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”; khởi tố 27 vụ, 99 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (chiếm 12,6% tổng số vụ khởi tố của cả nước). Điển hình là phá chuyên án 118T, triệt xóa công ty Nam Long hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với hơn 500 bị hại, khởi tố vụ án và khởi tố 29 bị can, chứng minh tài sản đã chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng; chuyên án T118 đấu tranh với 5 công ty dịch vụ tài chính có các đối tượng hình sự cộm cán đứng sau, khởi tố 9 vụ án, 17 bị can; chuyên án 219V triệt xóa công ty dịch vụ tài chính Tín nghĩa, bắt 18 đối tượng..vv.. Đấu tranh, triệt xóa và làm tan rã 35 băng nhóm với 212 đối tượng hình sự cộm cán, nguy hiểm. Điển hình như: triệt xóa băng nhóm tội phạm do Tuấn thần đèn cầm đầu, bắt xử lý các đối tượng có vai trò chủ chốt trong các băng nhóm khác như: Toàn voi, Cự đen, Vân đa, Tùng thụ, Vinh đen... Kết quả này đã có tác dụng kiềm chế hoạt động của các băng, nhóm và các loại tội phạm khác.

Đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Đã phát hiện, bắt xử lý 742 vụ, 1.016 đối tượng (tăng 15,2% số vụ so với năm 2018); triệt xóa 4 tụ điểm và 53 điểm phức tạp về ma túy; khởi tố hình sự 662 vụ, 802 bị can phạm tội về ma túy, thu giữ gần 13 kg hêrôin, 35,78 kg và 125.331 viên ma túy tổng hợp... Kết quả phát hiện, điều tra xử lý tội phạm và vi phạm về kinh tế, tham nhũng tăng đột biến, đã xử lý 351 vụ việc, 358 đối tượng (tăng 5,75% so với năm 2018), khởi tố 42 vụ, 76 bị can (trong đó 19 vụ, 48 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, tăng 25% số vụ và 236% số bị can tham nhũng so với năm 2018). Tích cực, chủ động xây dựng, triển khai nhiều phương án bảo đảm ANTT các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất, phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động thông thầu, quây thầu, góp phần làm tăng thu đáng kể cho nhà nước trong một số cuộc đấu thầu. Trên lĩnh vực môi trường đã phát hiện, xử lý 562 vụ việc, chuyển cơ quan CSĐT khởi tố 11 vụ, 12 bị can; xử phạt hành chính 551 vụ, phạt tiền gần 5 tỷ đồng.

Công an tỉnh đã tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác đăng ký, quản lý cư trú, hoàn thành công tác thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (vượt tiến độ 30% so với dự kiến); phối hợp đăng nhập hơn 3,7 triệu phiếu thông tin dân cư lên Trung tâm dữ liệu quốc gia (vượt tiến độ 1/3 thời gian); cấp trên 271.323 thẻ căn cước công dân; tổ chức cho CBCS làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật xuống tận nhà dân, bệnh viện, trường học, khu dân cư cấp trên 18 nghìn thẻ căn cước công dân lưu động cho công dân (chủ yếu là người già, tàn tật, neo đơn, gia đình chính sách và học sinh). Phát hiện, bắt giữ 108 vụ, 155 đối tượng vi phạm về chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thu giữ 14 khẩu súng các loại, gần 2,5 tấn thuốc nổ và tiền chất thuốc nổ, 3.525 hạt nổ và 2.418 kíp nổ, 314kg pháo. Vận động nhân dân giao nộp trên 3 nghìn khẩu súng các loại và hàng nghìn vũ khí thô sơ…

Tình hình vi phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đã kiểm tra, xử lý 81.376 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 106 tỷ đồng (tăng 29% so với năm 2018). Tai nạn giao thông giảm 6,3% số vụ; 1,9% số người chết và 2,9% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2018; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 43 vụ, 59 đối tượng phạm pháp hình sự, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, thực phẩm bẩn; 21 vụ việc khai thác cát trái phép, thu giữ 12 bánh hêrôin, 2.995 kg ma túy đá, 17.133 viên ma túy tổng hợp.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Luật Công an nhân dân, Nghị định của Chính phủ, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai Đề án Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đến nay đã điều động, bố trí 542 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 112 xã, thị trấn. Bước đầu theo đánh giá của cấp uỷ, chính quyền các cấp có công an xã là công an chính quy tình hình ANTT đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với việc quyết liệt trong đấu tranh phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, lấy sự hài lòng của nhân dân làm một trong những tiêu chí nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên. Xuất hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt trong lực lượng Công an nhân dân; gần 400 đoàn viên thanh niên công an tỉnh tham gia hiến máu cứu người; hàng nghìn CBCS tham gia phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai... Trong quá trình tấn công trấn áp tội phạm có 4 CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ, nhiều đồng chí bị phơi nhiễm HIV.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2019, Công an tỉnh Thanh Hóa được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 15 đơn vị được Bộ Công an tặng và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020 của công an tỉnh, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khẳng định: Trong năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện. Những con số ấn tượng như: Tốc độ tăng trưởng sản phẩm (GRDP) đạt 17,15%, cao nhất từ trước đến nay; thu ngân sách đạt trên 27.300 tỷ đồng...Có được kết quả đó là nhờ an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo, những thành tích xuất sắc của lực lượng công an Thanh Hóa đã góp phần vào những kết quả quan trọng, nổi bật, toàn diện của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Đánh giá những chuyển biến của Công an tỉnh Thanh Hóa trong năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định: an ninh làm tốt, cảnh sát làm hay, xây dựng lực lượng làm bài bản, từ đó đã tạo ra luồng gió mới trong Công an Thanh Hóa...

Kế thừa truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang của Công an tỉnh, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, bước sang năm 2020, công an tỉnh Thanh Hóa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thức XIII./.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc công an tỉnh