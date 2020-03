Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày 18-3, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 06/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tình hình dịch COVID-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, để hạn chế tối đa các nguy cơ lây lan dịch bệnh vào tỉnh ta, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế, đồng thời triển khai ngay từ ngày 19-3-2020 một số nhiệm vụ sau:

Thành lập các tổ giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến thôn, bản, khu phố để tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát, cách ly nguồn lây bệnh, cụ thể:

Giao Sở Y tế tham mưu thành lập các Tổ giám sát cấp tỉnh trước ngày 19-3-2020, gồm: Thành lập Tổ giám sát hành khách nhập cảnh qua đường hàng không vào địa bàn tỉnh theo thông báo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do đại diện Công an tỉnh làm Tổ trưởng, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm Tổ phó và cử một số cán bộ tham gia Tổ giám sát. Tổ giám sát có nhiệm vụ rà soát tất cả hành khách đi trên các chuyến bay quốc tế vào địa bàn tỉnh để hướng dẫn cách ly, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Thành lập Tổ giám sát những người nhập cảnh qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cảng biển do đại diện BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Tổ trưởng, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là Tổ phó và cử một số cán bộ tham gia Tổ giám sát. Tổ giám sát có nhiệm vụ giám sát tất cả những người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cảng biển để hướng dẫn cách ly, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thành lập Tổ giám sát cấp huyện do 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng; đồng chí Trưởng Công an cấp huyện và Giám đốc Trung tâm Y tế cấp huyện làm Tổ phó và cử một số cán bộ tham gia Tổ giám sát. Tổ giám sát có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ Ban Chỉ đạo tỉnh về những người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh và tổng hợp thông tin có liên quan từ cấp xã để báo cáo về Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và tham mưu triển khai các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch theo quy định. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Tổ giám sát cấp xã; đảm bảo các điều kiện để Tổ giám sát cấp huyện, cấp xã hoạt động hiệu quả.

Giao UBND các xã, phường, thị trấn: Thành lập Tổ giám sát cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã làm Tổ trưởng; đồng chí Trưởng Công an xã và Trạm trưởng Trạm Y tế xã làm Tổ phó; tổ viên gồm công an viên và đại diện Mặt trận Tổ quốc xã. Tổ giám sát có nhiệm vụ theo dõi, giám sát tất cả những người đến địa phương và con, em người địa phương trở về quê để thực hiện các biện pháp cách ly, phòng, chống dịch theo quy định.

Thành lập Tổ giám sát thôn, bản, khu phố do đồng chí Trưởng thôn, bản, khu phố làm Tổ trưởng và công an viên thôn, bản, khu phố, một số người đại diện khu dân cư làm tổ viên. Tổ giám sát thôn, bản, khu phố có trách nhiệm theo dõi, giám sát yêu cầu tất cả các khách đến Thanh Hóa; con, em Thanh Hoá trở về quê phải thực hiện kê khai y tế, báo cáo Tổ giám sát thôn, bản, khu phố để tổng hợp, báo cáo lên cấp xã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

Về tổ chức cách ly tập trung, giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế làm việc với một số chủ khách sạn, lựa chọn để đưa vào kế hoạch trưng dụng phục vụ cách ly tập trung khi cần thiết.

Các cơ sở lưu trú chỉ đón các đối tượng khách sau: Đối với khách trong nước khi đến đăng ký lưu trú phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và tiếp tục được theo dõi, kiểm tra y tế hằng ngày. Đối với khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam: chỉ đón khách có xuất trình giấy tờ chứng nhận cách ly đủ 14 ngày; đối với khách đã ở Thanh Hóa nhưng chưa đủ 14 ngày, các cơ sở lưu trú phải báo ngay cho Trung tâm Y tế cấp huyện để tổ chức giám sát, cách ly kịp thời (Nội dung này thay thế nội dung thứ 2 tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu du lịch, di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh và các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa).

Từ ngày 19-3-2020, dừng hoạt động phục vụ khách hàng ở các quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ Internet công cộng, các cơ sở massage, các hoạt động biểu diễn, chiếu phim trên địa bàn tỉnh cho đến khi được phép trở lại hoạt động của cấp có thẩm quyền.

Yêu cầu mọi người dân khi tổ chức đám hiếu, hỷ, sự kiện, không mời khách ăn uống, nếu tổ chức ăn uống trong phạm vi gia đình thì không quá 30 người và phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Giao Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh: Hướng dẫn các tổ giám sát cấp tỉnh, huyện, xã mẫu kê khai y tế và phương pháp tổng hợp, sàng lọc, phân loại thông tin theo yêu cầu giám sát để thực hiện phòng, chống dịch. Tổng hợp, đề xuất việc hỗ trợ khẩu trang phòng bệnh và các điều kiện tối thiểu phục vụ hoạt động của các Tổ giám sát cấp tỉnh. Duy trì thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống dịch với Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh.

Giao Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các Tổ giám sát tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã nêu trên cho đến khi được cấp có thẩm quyền thông báo khôi phục lại các hoạt động bình thường; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm

