Công bố quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 16 - 10, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Giao thông - Vận tải đã tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải; Mai Xuân Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn bàn giao hồ sơ quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Thọ Xuân cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành liên quan của tỉnh; Quân chủng Phòng không - Không quân và các đơn vị liên quan trực thuộc; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng Hàng không Thọ Xuân; các hãng hàng không Vietnam Airline, VietJet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines; huyện Thọ Xuân, các xã trong khu vực.

Đồ án Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân được phê duyệt tại Quyết định số 1136/QĐ-BGTVT ngày 12 - 6 - 2020 của Bộ Giao thông - Vận tải, đáp ứng được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung cũng như mục tiêu phát triển của ngành hàng không cả nước.

Cảng có chức năng dự bị cho Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự. Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) và sân bay quân sự cấp I, công suất 5 triệu hành khách và 27.000 tấn hàng hóa/năm.

Cảng khai thác là loại tàu bay code E hoặc tương đương. Tổng số vị trí đỗ tàu bay 16 vị trí code C (có khả năng đỗ tàu bay code E). Cấp cứu nguy, cứu hỏa cấp 9. Sử dụng đường cất hạ cánh hiện hữu (đường cất hạ cánh số 1) kích thước 3.200m x 50m. Xây dựng đường cất hạ cánh số 2, kích thước 3.800m x 45m, song song và cách đường cất hạ cánh số 1 khoảng 360m về phía Đông Bắc. Xây dựng 1 đường lăn song song giữa hai đường cất hạ cánh, chiều dài 4.100m. Xây dựng 4 đường lăn thoát nhanh nối từ đường cất hạ cánh số 2 vào đường lăn song song; xây dựng đường lăn nối đường cất hạ cánh số 2 với đường lăn song song và nối đường lăn song song với đường cất hạ cánh số 1. Các đường lăn có chiều rộng 23m, lề vật liệu mỗi bên rộng 7,5m, bảo đảm khai thác các loại tàu bay code E. Mở rộng sân đỗ tàu bay hiện hữu từ 3 vị trí code C lên 16 vị trí code C (có khả năng tiếp nhận tàu bay code E) đáp ứng công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm.

Cùng với đó, nghiên cứu lắp đặt hệ thống tự động cảnh báo xâm nhập đường cất hạ cánh (ARIWS), hệ thống giám sát đa điểm (MLAT), hệ thống ra đa thời tiết, hệ thống giám sát bề mặt đường cất hạ cánh, hệ thống thiết bị phát hiện và xua đuổi chim khi có nhu cầu.

Sử dụng Đài kiểm soát không lưu hiện hữu trên khu đất có diện tích khoảng 10.000m2. Sử dụng Đài dẫn đường VOR/DME hiện hữu cách đầu 31 đường cất hạ cánh 1.550m. Sử dụng hệ thống ILS hiện hữu cho đường cất hạ cánh số 1. Đầu tư mới hệ thống ILS cho đường cất hạ cánh số 2. Sử dụng hệ thống đèn tiếp cận giản đơn hiện hữu đầu 13 và hệ thống đèn tiếp cận CAT I hiện hữu đầu 31 của đường cất hạ cánh số 1. Đầu tư hệ thống đèn tiếp cận giản đơn đầu 13 và hệ thống đèn tiếp cận CAT II đầu 31 cho đường cất hạ cánh số 2. Quy hoạch đủ diện tích đất để nâng hệ thống đèn tiếp cận giản đơn đầu 13 lên CAT II khi có nhu cầu…

Cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu T1 và xây mới nhà ga hành khách T2 (2 cao trình). Tổng công suất thiết kế nhà ga hành khách đạt 5 triệu hành khách/năm.

Tiếp tục sử dụng kho hàng hóa hiện hữu và nghiên cứu xây dựng 1 nhà ga hàng hóa đáp ứng công suất 27.000 tấn/năm khi có nhu cầu…

Quy hoạch sử dụng đất là 844,86 ha, trong đó diện tích đất dùng chung 181,30ha, diện tích đất khu hàng không dân dụng 246,76 ha, diện tích đất khu quân sự 416,80 ha.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam công bố quy hoạch Cảng Hàng không Quốc tế Thọ Xuân

Nội dung quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050 nghiên cứu và xây dựng đồng bộ các công trình khu hàng không dân dụng mới ở phía Đông Bắc đạt khoảng 20 triệu hành khách/năm.

Khu vực phía Tây Nam vẫn được tiếp tục sử dụng và các công trình cung cấp dịch vụ sẽ được tính toán để chuyển dần sang khu vực phía Đông Bắc khi cần phải tăng công suất để bảo đảm phù hợp với nhu cầu phát triển của Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2050 là 1.092,53 ha, trong đó diện tích đất dùng chung 181,30 ha, diện tích đất khu hàng không dân dụng 494,43 ha, diện tích đất khu quân sự 416,80 ha, diện tích đất dự phòng phát triển sau năm 2050 là 379,65 ha.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Dưới sự chứng kiến của đại diện các ngành, cơ quan, đơn vị, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Lê Anh Tuấn đã bàn giao hồ sơ quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu tích hợp quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân vào quy hoạch của tỉnh. Đồng thời tổ chức xác định ranh giới theo quy hoạch để bàn giao cho chính quyền địa phương và công bố công khai để Nhân dân được biết. Cục Hàng không Việt Nam từng bước huy động nguồn lực triển khai đầu tư các công trình theo quy hoạch.

Toàn cành hội nghị

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, việc công bố quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân có ý nghĩa lớn đối với tỉnh Thanh Hoá. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Quốc phòng, các đơn vị khai thác, quản lý cảng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Tỉnh sẽ tích hợp quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân vào quy hoạch chung của tỉnh, đồng thời xác định việc quản lý quy hoạch là rất quan trọng. Tỉnh giao Sở Giao thông - Vận tải cắm mốc theo quy hoạch, bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý và công khai để người dân biết.

Xuân Hùng