Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Sáng 19-5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Tại điểm cầu Thanh Hóa, tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Năm 2019, giá trị trung bình Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của 17 bộ, cơ quan ngang bộ là 85,63% (tăng 2,95% so với năm 2018); không có bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 80%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC cao nhất với 90,40%, Bộ Giao thông vận tải có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất với 80,53%. 16/17 đơn vị có kết quả Chỉ số CCHC tăng hơn so với năm 2018, điều này cho thấy các bộ, cơ quan ngang bộ đã có nhiều cải thiện về điểm số, phản ánh sự nỗ lực cải cách mạnh mẽ của nhiều bộ, ngành trong năm qua. Phân tích giá trị trung bình các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực, có 6/7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng cao hơn so với năm 2018.

Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 81,15% (tăng 4,23% so với năm 2018) và là kết quả cao nhất trong 4 năm gần đây. So sánh giữa 63 tỉnh, thành phố, có 30 đơn vị đạt kết quả Chỉ số CCHC cao hơn giá trị trung bình của cả nước. Đáng chú ý, năm 2019 có 44 địa phương đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80% (năm 2018 chỉ có 9 địa phương đạt kết quả trong nhóm này); không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70% (năm 2018 có 3 địa phương thuộc nhóm này là Phú Yên, Kon Tum, Trà Vinh). Khoảng cách về kết quả chỉ số giữa đơn vị cao nhất và đơn vị thấp nhất trong bản xếp hạng là 16,22%, thu hẹp đáng kể so với các năm trước. Có 62 tỉnh, thành phố có điểm đánh giá tăng so với năm 2018, trong đó tỉnh Quảng Ninh 3 lần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng về Chỉ số CCHC. Phân tích giá trị trung bình các chỉ số thành phần theo từng lĩnh vực, có 7/8 chỉ số thành phần có giá trị trung bình tăng cao hơn so với năm 2018.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ cách thức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu và kết quả đạt được của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố. Qua xác định Chỉ số CCHC, các đại biểu cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã kiến nghị, đề xuất một số giải pháp kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia; rà soát, đánh giá, ban hành cơ chế xây dựng mô hình đô thị thông minh; đánh giá lại những mô hình, cách làm hiệu quả của một số bộ, ngành, địa phương để có thể triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đặc biệt là sự phối hợp có hiệu quả giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bộ Nội vụ. Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối cùng thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Vì vậy, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung thực hiện tốt cả 6 nội dung CCHC gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Tiếp tục quan tâm, bố trí đủ nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP và Quyết định số 225/QĐ-TTg. Trên cơ sở kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 đã công bố, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, đánh giá lại quá trình triển khai, kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại theo từng lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước vào đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tùy theo thực tế của từng bộ, ngành, địa phương để ứng dụng CNTT một cách phù hợp, gắn với tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Chủ động nghiên cứu, thí điểm hoặc nhân rộng các mô hình CCHC mới có hiệu quả, phù hợp với phạm vi, thẩm quyền được giao; tiếp tục rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính một cách hiệu quả; sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, Thanh Hóa xếp thứ 43/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số CCHC, xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố về chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Các chỉ số này có tăng so với các năm trước. Vì vậy, các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa Chỉ số CCHC của tỉnh trong năm 2020, trong đó cần tập trung vào các chỉ số thành phần có điểm số thấp, các chỉ số thành phần bị mất điểm.

Tố Phương