Công an TP Thanh Hóa tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an TP Thanh Hóa, đã huy động tối đa lực lượng bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND thành phố về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Công an phường Đông Vệ tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Là phường nằm ở trung tâm thành phố với nhiều địa điểm vui chơi, giải trí, cửa hàng ăn uống, cà phê, trường học... nên sau khi Chủ tịch UBND tỉnh có công điện tạm dừng các hoạt động kinh doanh các dịch vụ không cần thiết để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, Công an phường Đông Vệ đã thành lập các tổ công tác ứng trực, thường trực 24/24h để phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động và thông báo tới những hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời bố trí lực lượng thường trực từ 16h - 23h hàng ngày để vừa tuyên truyền, vừa đôn đốc người dân không tụ tập đông người, các cơ sở kinh doanh tạm dừng hoạt động... Mặt khác lực lượng cảnh sát khu vực đã phối hợp với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố đến từng nhà gặp gỡ từng người dân để tuyên truyền, vận động họ nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Công an phường Đông Vệ cũng đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; tuyên truyền, cảnh báo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức tuần tra nhân dân, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, hủy hoại tài sản, cờ bạc, ma túy...

Thiếu tá Hà Văn Hải, Phó trưởng Công an thành phố cho biết: Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Công an TP Thanh Hóa đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố thành lập các tổ giám sát cộng đồng trên địa bàn phố, thôn; tổ kiểm tra lưu động; tổ phản ứng nhanh để kiểm tra y tế, tổ chức đưa người nghi nhiễm đi cách ly. Ngoài ra, công an thành phố còn tham mưu thành lập các chốt chặn tạm thời và chốt cố định nhằm đảm bảo việc kiểm tra y tế tại các chợ, siêu thị trên địa bàn. Cùng với đó, Công an thành phố đã huy động tối đa các lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát khu vực và công an các phường, xã trên địa bàn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để rà soát những trường hợp từ vùng dịch về để tuyên truyền, vận động cách ly và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch. Phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, karaoke, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ internet, các quán cafe, giải khát... Qua kiểm tra, đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 2 cơ sở kinh doanh internet và karaoke vẫn tổ chức hoạt động; xử lý 16 cơ sở kinh doanh lưu trú không khai báo và xử phạt 50 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường. Cùng với đó, công an thành phố đã huy động 150 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ tại 2 khu vực cách ly tập trung trên địa bàn thành phố và hơn 500 lượt cán bộ tiến hành xác minh, rà soát và tham gia các tổ tuần tra lưu động kết hợp với các chốt chặn tạm thời để phòng chống dịch COVID-19. Còn đối với lực lượng cảnh sát giao thông đã làm việc trực tiếp với 3 bến xe và 72 nhà xe có xe khách tại các bến trên địa bàn; đồng thời tổ chức kiểm tra và tạm dừng các phương tiện vận tải chở hành khách, hàng hóa theo quy định.

Cùng với việc tích cực tham gia phòng, chống dịch, Công an TP Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền, cảnh báo cho người dân nắm rõ những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phân công, bố trí lực lượng tham gia các tổ giám sát, tổ tuần tra xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ; chủ động tiếp nhận và phản ứng nhanh xử lý các tin báo, tố giác tội phạm nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Qua đó, từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng công an thành phố đã phát hiện 324 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá 154 vụ việc. Phát hiện, xử lý 9 trường hợp đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19; 2 trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh để bán khẩu trang, vật tư y tế giá cao...

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, lực lượng công an TP Thanh Hóa tiếp tục nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tăng cường tuần tra kiểm soát, bám cơ sở, nắm tình hình, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động phạm tội; duy trì công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng, đồng thời tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền về chủ trương, chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh trong thực hiện phòng, chống COVID-19, vận động nhân dân cùng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chung tay thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Bài và ảnh: Lê Quốc