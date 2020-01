Công an tỉnh Thanh Hoá: Trao tặng 150 triệu đồng cho thân nhân 3 liệt sỹ CAND hi sinh tại Đồng Tâm

Sáng 21-1-2020, đoàn công tác của Công an tỉnh Thanh Hoá do Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên và trao số tiền 150 triệu đồng cho gia đình 3 liệt sỹ CAND hi sinh khi làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội ngày 9-1-2020.

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt toàn thể CBCS Công an tỉnh Thanh Hoá, Đại tá Đào Đức Minh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các liệt sỹ. Đồng thời nhấn mạnh, sự dũng cảm hy sinh quên mình của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân đã để lại niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí, đồng đội và nhân dân cả nước. Đây là tổn thất, mất mát lớn của lực lượng CAND và gia đình của các đồng chí. Các anh đã vì kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, làm tròn trách nhiệm của người công an nhân dân. Sự hy sinh của các anh mãi mãi được Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và nhân dân ghi nhận, biết ơn. Đây cũng là tấm gương sáng, là nguồn động lực để CBCS Công an Thanh Hoá nói riêng, Công an cả nước nói chung học tập, noi theo, phấn đấu hơn nữa để hòan thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó.

Đại tá Đào Đức Minh, Phó Giám đốc Công an Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ cho thân nhân liệt sỹ.

Noi gương sự hi sinh anh dũng của 3 đồng chí, Công an Thanh Hóa tổ chức phát động CBCS, đoàn viên, hội viên trong lực lượng học tập gương chiến đấu quên mình, anh dũng hy sinh của 3 liệt sỹ, với chủ đề hành động: “Bản lĩnh vững vàng, phẩm chất trong sáng, giữ kỷ cương phép nước, phấn đấu hết mình, sẵn sàng hy sinh, vì nhân dân phục vụ”.

Nhân dịp này, Công an Thanh Hóa đã trao số tiền 150 triệu đồng cho gia đình 3 CBCS đã hi sinh tại Đồng Tâm, mỗi gia đình 50 triệu đồng với mong muốn sẻ chia và chung tay cùng CBCS trong toàn lực lượng CAND hỗ trợ đối với gia đình 3 đồng chí.

Sơn Hà