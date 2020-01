Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) thăm và chúc Tết CBCS Công an Thanh Hóa

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chiều 13-1, Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) do Đại tá Én Ùn A Nông Nút, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm và chúc Tết CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Phó Giám đốc cùng lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh tiếp đoàn.

Đại tá Én Ùn A Nông Nút, Giám đốc công an tỉnh Hủa Phăn đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn và gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an Thanh Hóa. Chúc cho tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa công an 2 tỉnh Thanh Hóa- Hủa Phăn mãi mãi bền chặt.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn cũng khẳng định: Trong năm qua, lực lượng Công an 2 tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp đảm bảo an ninh tuyến biên giới 2 tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác đoàn kết hữu nghị, bền chặt, thủy chung, trong sáng của 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói chung, công an 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng sẽ tiếp tục phát triển toàn diện góp phần đảm bảo tốt ANTT, nhất là trên tuyến biên giới.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khẳng định và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng công an 2 tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, tạo điều kiện ổn định, an toàn để nhân dân 2 nước, 2 tỉnh ở dọc 192 km đường biên giới yên tâm lao động, sản xuất, qua lại thăm thân. Điều này đã thể hiện rõ tình cảm keo sơn, gắn kết giữa 2 dân tộc nói chung, công an 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng thông tin một số tình hình nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2019. Trong đó, công tác ANTT tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND xếp vào những thành tựu nỗi bật nhất của tỉnh và được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Những thành tích đó ngoài sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng Công an Thanh Hóa, còn có sự phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh Hủa Phăn trong đảm bảo ANTT giữa 2 bên biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn.

Trong năm 2020, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn hai bên sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đấu tranh, phòng chống hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới, thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội khu vực biên giới, vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào nói chung, Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm động viên, chia sẻ của Công an tỉnh Hủa Phăn đối với CBCS Công an Thanh Hóa nhân dịp Tết đến Xuân về.

Đình Hợp