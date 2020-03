Công an thị xã Bỉm Sơn: Đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực cách ly phòng chống COVID-19

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn có 4 điểm cách ly những người nghi nhiễm COVID-19 gồm Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, Bệnh viện Đa khoa ACA, Sư đoàn 390 và Khách sạn Quang Vinh.

Lực lượng công an thị xã Bỉm Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly.

Để góp phần kiểm soát, phòng ngừa và chống lây lan dịch bệnh, lực lượng Công an thị xã Bỉm Sơn đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an toàn các khu vực cách ly này. Theo đó, lực lượng công an vừa tích cực làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vừa chủ động xây dựng và triển khai nghiêm túc các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với lực lượng quân đội, y tế và các ngành chức năng bố trí lực lượng, thành lập các tổ, chốt công tác thường trực 24/24h tại các khu vực cách ly để kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại các điểm cách ly. Trong đó, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự; không để người không có nhiệm vụ ra vào khu vực cách ly và người đang cách ly ra ngoài khu vực khi chưa được cho phép của cấp có thẩm quyền.

Cùng với công tác đảm bảo an ninh trật tự các khu vực cách ly, lực lượng Công an thị xã đã chủ động nắm tình hình, rà soát danh sách số công dân là người Bỉm Sơn đang học tập, lao động tại các quốc gia, vùng lãnh thổ cũng như tại các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 trở về địa phương để phối hợp theo dõi tình hình sức khỏe và tổ chức cách ly khi có dấu hiệu nghi nhiễm. Cùng với đó, thường xuyên phối hợp, hướng dẫn công an các phường, xã tổ chức kiểm tra hành chính, tuần tra nhân dân, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, yêu cầu chủ các cơ sở tạm dừng hoạt động theo công điện số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh...

Quốc Hương