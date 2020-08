Công an Thanh Hóa với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các giai đoạn cách mạng

Đại tá Trần Phú Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh thăm và tặng quà cho Công an xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để các cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Lực lượng Công an nhân dân luôn ghi nhớ, khắc sâu và quyết tâm thực hiện “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Trong tiến trình của lịch sử dân tộc, Thanh Hóa với địa thế hiểm yếu luôn được xác định là địa bàn chiến lược về quốc phòng – an ninh, căn cứ địa quan trọng của dân tộc. Trong thời kỳ phát triển và hội nhập hiện nay, Thanh Hóa đã và đang trở thành một trong những địa phương phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững, là một trrong những trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung bộ.

Từ trong phong trào đấu tranh trước cách mạng Tháng Tám, các tổ chức “Tổ trinh sát”, “Đội tự vệ”, “Đội tuyên truyền xung phong” tiền thân của Công an Thanh Hóa được hình thành tại Chiến khu Ngọc Trạo và một số địa phương trong tỉnh. Ngay sau ngày khởi nghĩa giành chính quyền thành công, tổ chức “Trinh sát viên” và “Cảnh sát xung phong” của Công an Thanh Hóa đã được thành lập. Cùng với sự phát triển của lực lượng Công an Nhân dân, ngày 18-4-1946, Ty Công an Thanh Hóa được thành lập, bộ máy tổ chức gồm 6 ban với quân số là 350 cán bộ, nhân viên.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Công an Thanh Hóa đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi lời căn dặn của Bác Hồ trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (tháng 2- 1947): “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu... phải làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu”. Lực lượng công an đã mưu trí, dũng cảm đấu trí với bọn tình báo, gián điệp Pháp, đập tan âm mưu ngóc đầu dậy của bọn phản cách mạng, giữ vững trật tự trị an, lập nên những chiến công tiêu biểu như: Tiêu diệt căn cứ của bọn Quốc dân đảng ở ấp Di Linh (xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) và toàn bộ sào huyệt của chúng ở thị xã Thanh Hóa (15-5-1946); Phá tan các tổ chức phản động: “Mặt trận dân tộc giải phóng” ở Mậu Thôn (Nông Cống) tháng 9- 1947, “Quốc gia liên hiệp” ở Ngọc Lặc, Lang Chánh, “Đại Việt Duy Dân” ở Quan Hóa, Thường Xuân, Như Xuân (tháng 9-1947) và tổ chức gián điệp ở đảo Hòn Mê – Ba Làng, Tĩnh Gia (tháng 11- 1952); bắt gọn nhiều toán gián điệp, biệt kích của Mỹ nhảy dù xuống Pù Cọ, Hồi Xuân, Phú Lệ (Quan Hóa), Cẩm Tú (Cẩm Thủy), Đồng Lách (Tĩnh Gia)... Đặc biệt là chiến công phối hợp với Nha công an Trung ương đánh đắm Thông báo hạm A-mi-ô-đanh-vin của thực dân Pháp trên biển Sầm Sơn, Thanh Hóa (27-9-1950) tiêu diệt hơn 200 binh lính , sĩ quan của Pháp và nhiều vũ khí, quân dụng khác. Đồng thời tham gia bảo vệ các đoàn dân công, vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực, thực phẩm phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ đi đến toàn thắng.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an Thanh Hóa cùng với quân và dân trong tỉnh đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế - văn hóa, an ninh – quốc phòng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch “tập trung cải tạo và cải tạo tại chỗ bọn phản cách mạng”, “khoanh vùng trấn phản”, tổ chức phát động phong trào quần chúng “bảo vệ trị an”, “bảo mật phòng gian”, “ba không”... lập được nhiều chiến công xuất sắc, đập tan âm mưu của địch về gây phỉ, xưng vua, đón vua ở vùng thượng du; đập tan một số vụ gây rối bạo loạn ở Ba Làng (Tĩnh Gia) và ở các huyện Quảng Xương, Nông Cống, Thọ Xuân. Trấn áp và ngăn chặn các hoạt động phá hoại của của nhiều tổ chức phản động, bắt gọn nhiều toán gián điệp, biệt kích do Mỹ - Diệm thả dù xuống Quan Hóa, Nông Cống...

Trong hai cuộc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, Thanh Hóa là một trong những trọng điểm bị đánh phá ác liệt, các chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã vượt qua muôn vàn gian khó, hy sinh, luôn có mặt ở những điểm nóng ác liệt nhất như: Hàm Rồng, Phà Ghép, Đò Lèn..., chiến đấu ngoan cường, dũng cảm dưới mưa bom, bão đạn, bảo vệ an toàn hàng trăm ngàn lượt phương tiện, sơ tán 1.678 tấn hàng hóa, vũ khí, cứu sống 5.426 người, cứu 3.361 tấn xăng dầu, 8.253 tấn lương thực, 3.524 tấn đạn, chất nổ và hàng quân sự, 12 quả tên lửa, 83 xe cơ giới; đã có 7 đồng chí hy sinh, 16 đồng chí bị thương để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng của nhân dân, giữ vững huyết mạch giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trị an trên địa bàn. Trong suốt cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước, Công an Thanh Hóa đã chi viện cho an ninh miền Nam 214 đồng chí, trong đó có 68 đồng chí đã hy sinh anh dũng, nhiều đồng chí đã để lại một phần xương máu tại chiến trường.

Công an huyện Thường Xuân tổ chức thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Công an Thanh Hóa phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Công an Thanh Hóa giúp đỡ người dân vùng Sa Ná trong cơn lũ dữ.

Đất nước thống nhất, với bản lĩnh vững vàng được tôi luyện qua 2 cuộc chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp chính quyền triển khai và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều phong trào và đề án công tác lớn đã được triển khai, thực hiện hiệu quả được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và nhân rộng trong toàn quốc như: Đề án 392- 94 về phát động phong trào “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại địa bàn dân cư”, chiến dịch “Vận động toàn dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ”, “Phòng chống cắt phá đường dây điện thoại, điện sáng”, Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về “Củng cố tổ chức ban chỉ đạo an ninh trật tự, xây dựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về an ninh trật tự ở cơ sở”... Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trong đó có Đề án số 83 về “Cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân” nhằm nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đồng tình ủng hộ, uy tín của lực lượng công an ngày càng được nâng lên.

Nhận thức đầy đủ yêu cầu , nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Công an Thanh Hóa đã chủ động xây dựng, hoàn thiện và tổ chức diễn tập các phương án, kế hoạch “xây dựng khu vực phòng thủ”, “phòng chống khủng bố, bạo loạn, biểu tình, gây rối an ninh trật tự”... Chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các phương án, kế hoạch và biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa đấu tranh làm thất bại “chiến tranh phá hoại nhiều mặt”, âm mưu “diễn biến hòa bình” và hoạt động tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông” của các thế lực thù địch. Đảm bảo giữ vững an ninh tuyến biên giới, tuyến biển và các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để “bị động”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”. Tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, các đường dây mua bán ma túy, không để tội phạm hoạt động lộng hành. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự từng bước được nâng lên, đảm bảo giữ vững kỷ cương, pháp luật và trật tự an toàn xã hội, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với hình thức thiết thực như: phong trào thi đua “Bốn nhất”, “Năm xây, ba chống”, phong trào “Xiết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ”, cuộc vận động “Xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hóa”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, phong trào xây dựng 3 mục tiêu “Đơn vị văn hóa, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ chuyên cần”, chủ động hành động “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” với khâu đột phá “Trách nhiệm cao, nghiệp vụ sâu, điều hành giỏi” trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp, Kế hoạch hành động thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước đối với Công an Thanh Hóa về “Giữ vững thế trận lòng dân” với nội dung “Lắng nghe dân nói, nói để dân hiểu, làm cho dân tin”.... Các cuộc vận động và phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và duy trì thường xuyên đã tạo sức bật mới để cán bộ, chiến sĩ nỗ lực rèn luyện công tác, phấn đấu, gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao ý chí chiến đấu tấn công tội phạm, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa trong sạch, vững mạnh.

Công an Thanh Hoá ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Công an Tĩnh Gia về cơ sở cấp căn cước công dân lưu động.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN dập tắt đám cháy tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (TP Thanh Hóa).

Công an Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Ngân Văn Đức mua bán 10 nghìn viên ma túy tổng hợp

Bên cạnh các mặt công tác, chiến đấu, Công an Thanh Hóa luôn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Trong những năm gần đây, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 106 của Đảng ủy Công an Trung ương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả .

Ghi nhận những chiến công và thành tích đạt được trong chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Công an Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 12 Huân chương quân công hạng Nhì, Ba; 112 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; 2 Huân chương kháng chiến hạng Ba; 12 Huy hiệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh...; 12 đơn vị và 2 cá nhân được phong tặng Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân”, hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp, các ngành. Từ năm 1997 đến nay Công an Thanh Hóa liên tục được Chính phủ và Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc. Năm 2008, Chủ tịch nước đã ký quyết định phong tặng Công an Thanh Hóa danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân” giai đoạn 1997 – 2007.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để các cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Lực lượng Công an nhân dân luôn ghi nhớ, khắc sâu và quyết tâm thực hiện “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

P.V