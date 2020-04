(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về “Mệnh lệnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19” và Chỉ thị Số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Thực hiện cách ly toàn tỉnh, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng”, ngày 1-4-2020, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có Điện chỉ đạo số 104 yêu cầu các đơn vị công an trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

{publishtime} {title} {lead} {title} Công an Thanh Hóa thành lập 4 trạm kiểm soát người và phương tiện ra, vào tỉnh để phòng dịch COVID-19 Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về “Mệnh lệnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19” và Chỉ thị Số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Thực hiện cách ly toàn tỉnh, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng”, ngày 1-4-2020, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có Điện chỉ đạo số 104 yêu cầu các đơn vị công an trong tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra kiểm soát hoạt động vận tải hành khách qua địa bàn tỉnh. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1-4 đến ngày 15-4-2020, Công an tỉnh sẽ thành lập 4 trạm kiểm soát tại Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn), Khe Nước Lạnh (Tĩnh Gia), Thạch Quảng (Thạch Thành), Bãi Trành (Như Xuân), mỗi trạm sẽ chia thành 3 ca, mỗi ca 5 cán bộ, chiến sĩ có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ số người và phương tiện ra vào tỉnh 24/24h theo đúng yêu cầu cách ly tại Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, trọng tâm là tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành việc tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyển bệnh nhân, xe đưa đón công nhân, chuyên gia các doanh nghiệp, chuyên trở vật liệu sản xuất… Lực lượng liên ngành kiểm tra, kiểm soát người và các phương tiện lưu thông trên địa bàn Ngoài ra, lực lượng công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân phố, khu phố với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” đã nhập cảnh từ ngày 8-3-2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người nhiễm SAR-CoV-2 để phân loại, sàng lọc, kịp thời báo cáo để áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp. Đối với công an các huyện ở khu vực biên giới, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Biên phòng giám sát việc đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại trên tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn (Lào); kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo, các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, bảo đảm tất cả người nhập cảnh vào địa bàn Thanh Hóa đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Quốc Hương - Đình Hợp

Quốc Hương - Đình Hợp

Từ khóa: COVID-19SARS-CoV-2