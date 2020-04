Công an Thanh Hoá tặng vật tư y tế hỗ trợ Công an Hủa Phăn (Lào)

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID - 19, tại cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa trao tặng các thiết bị, vật tư y tế để hỗ trợ Công an tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) phòng, chống dịch COVID – 19.

Công an tỉnh Thanh Hoá trao tặng thiết bị, vật tư y tế cho Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Các thiết bị vật tư y tế được Công an tỉnh Thanh Hoá trao tặng gồm: 5 máy phun thuốc khử khuẩn phòng dịch, 25 kg thuốc khử khuẩn Cloramin B, 20 bộ quần áo bảo hộ phun thuốc khử khuẩn, 1 nghìn khẩu trang vải KTS và 100 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn. Đây là những trang thiết bị, vật tư y tế có chất lượng tốt, đã được kiểm định đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế và hiện đang được Công an Thanh Hoá sử dụng trong công tác phòng, chống dịch COVID - 19.

Ngoài số thiết bị, vật tư y tế nói trên, Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao đổi và chia sẻ với Công an tỉnh Hủa Phăn những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID - 19. Đồng thời hướng dẫn các thao tác sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế và cách pha chế dung dịch khử khuẩn cho Công an tỉnh bạn.

Tiếp nhận món quà có ý nghĩa này, thay mặt Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào), Thượng tá Amphone Phanmachan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn đã cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời và đầy tình cảm của CBCS Công an tỉnh Thanh Hóa. Những kinh nghiệm quý báu và trang thiết bị y tế mà Công an tỉnh Thanh Hóa trao tặng là hết sức thiết thực, giúp cho Công an tỉnh Hủa Phăn khắc phục một phần khó khăn trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho CBCS và phục vụ công tác phòng, chống dịch. Qua đó, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào và sự hợp tác gắn bó sâu nặng giữa lực lượng Công an 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Văn Thiện