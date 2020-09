Công an Thanh Hoá điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã

Sáng 29-9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Các đồng chỉ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa cho cán bộ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã thuộc tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, các địa phương và sự ủng hộ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh, đến nay Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2.597 cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an chính quy đang công tác tại Công an tỉnh, công an cấp huyện, thị xã, thành phố đến đảm nhiệm các chức danh Trưởng, phó công an xã và công an viên tại 509 xã, thị trấn, bảo đảm mục tiêu bố trí ít nhất 5 CBCS ở một xã và đảm bảo đúng tiến độ của Bộ Công an đã đề ra. Bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn cơ sở được đảm bảo và có những chuyển biến rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đợt này, Công an tỉnh đã công bố quyết định điều động 1.140 đồng chí cán bộ công an chính quy các đơn vị phòng thuộc Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố đến đảm nhiệm các chức danh phó công an xã và công an viên tại 481 xã trên địa bàn tỉnh. Các CBCS công an chính quy được điều động về xã đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác và giải quyết các vụ việc ở cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền biểu dương những cố gắng và kết quả Công an tỉnh và các ngành chức năng cũng như cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các đồng chí được điều động đợt này phải xác định đây là vinh dự khi được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng lựa chọn và được chính quyền cơ sở thống nhất để bố trí công tác tại công an các xã, từ đó bản thân mỗi đồng chí xác định lập trường vững vàng, kiên định, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững ANTT, giữ vững sự bình yên cho cuộc sống của Nhân dân ngay từ cơ sở; góp phần phát triển kinh tế- xã hội tại mỗi địa phương và trong phạm vi cả tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát cơ sở, nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề còn khó khăn trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt của cán bộ công an chính quy được bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã. Không chỉ quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT mà còn làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS tại cơ sở. Tiếp tục tổ chức đào tạo, tập huấn đối với cán bộ công tác công an xã nhằm nâng cao chất lượng công tác. Tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, bảo vệ cán bộ, không để xảy ra sai phạm, vi phạm, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an Thanh Hóa và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Lãnh đạo Công an tỉnh tiễn các cán bộ công an chính quy đi làm nhiệm vụ các chức danh công an xã.

Đối với các sở, ban, ngành có liên quan, nhất là các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND cấp huyện…, cần tăng cường phối hợp với Công an tỉnh nghiện cứu, quy hoạch quỹ đất, lập dự toán kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn, báo cáo UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh đưa vào đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021- 2025.

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, cần tập trung chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa, bố trí tăng thêm phòng làm việc, phòng nghỉ, sinh hoạt… bảo đảm nhu cầu về điều kiện làm việc, thường trực chiến đấu, sinh hoạt cho tối thiểu 5 CBCS/1 xã. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố hoạt động của lực lượng công an viên bán chuyên trách tại thôn, bản; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo ANTT tại các xã, thị trấn, tổ bảo vệ ANTT tại các thôn, bản, tổ an ninh xã hội tại các khu dân cư; xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở vững mạnh.

