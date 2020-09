Công an huyện Hà Trung: Hiệu quả từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Hà Trung xuống địa bàn làm căn cước công dân cho các đối tượng chính sách, người già yếu, bệnh tật.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Công an huyện Hà Trung luôn quan tâm, phát động các phong trào thi đua với nội dung phong phú, phù hợp trên từng lĩnh vực.

Trong đó, đơn vị thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, rèn luyện thể lực, cải cách hành chính (CCHC) nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ Nhân dân, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Một trong những điểm sáng góp phần quan trọng vào kết quả chung trong phong trào thi đua của đơn vị đó là đã ghi dấu những chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2019, Công an huyện đã tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố 610 vụ việc; đã điều tra, làm rõ 550 vụ, đạt tỷ lệ 90,2% (trong đó, điều tra làm rõ 100% vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khởi tố 364 vụ với 585 bị can). Trong điều tra, xử lý tội phạm không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm và các hành vi tiêu cực trong nhà tạm giữ. Nổi bật là, năm 2019 đã triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy tồn tại nhiều năm trên địa bàn; tăng cường công tác phối hợp tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phòng chống tội phạm. Đã tổ chức 648 ca tuần tra vũ trang, tuần tra nghiệp vụ với 2.147 lượt CBCS tham gia. Quản lý 582 đối tượng trong nhà tạm giữ bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật. Bảo vệ an toàn 295 phiên tòa xét xử với 470 bị cáo.

Qua tuần tra, kiểm soát thực hiện theo các chuyên đề đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, lực lượng công an huyện đã phát hiện và lập biên bản xử lý 3.448 trường hợp vi phạm an toàn giao thông; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý hành chính về ANTT 54 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 116 triệu đồng...

Để có được thành tích nổi bật đó, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn về công tác bảo đảm ANTT, đồng thời phối hợp với các ban, ngành chức năng giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề về ANTT, không để phát sinh tình hình phức tạp, tạo thành “điểm nóng”.

Bên cạnh đó, đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến một cách thiết thực, phù hợp với quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục của địa phương. Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, quản lý, cảm hóa tốt các đối tượng trong diện quản lý và tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư tại địa phương. Tham mưu cho ban chỉ đạo Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm một số chức danh công an xã, thị trấn” bố trí công an chính quy về 20/20 xã, thị trấn.

Ngoài ra, đơn vị đã tích cực tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt kết quả tốt. Chủ động hướng dẫn, quản lý nhân hộ khẩu, cấp phát căn cước công dân, làm thêm giờ và cải tiến nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức đến tận các khu dân cư để làm thủ tục cấp, phát căn cước công dân miễn phí cho các đối tượng chính sách, người già yếu, bệnh tật.

Những thành tích của Công an huyện Hà Trung trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm ANTT và phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Thực hiện phong trào thi đua, đơn vị đã có nhiều tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, lập công xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, được các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Giai đoạn 2016-2019, Công an huyện Hà Trung đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen; 3 năm (2016, 2018, 2019) được Giám đốc Công an tỉnh công nhận đơn vị tiên tiến, năm 2017 được công nhận đơn vị Quyết thắng. Có 36 lượt CBCS được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen. Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động, Công an huyện Hà Trung là 1 trong 3 tập thể của huyện Hà Trung được đề nghị tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X.

Phan Nga