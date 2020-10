Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX

Chiều 30-9, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX (gọi tắt là Tiểu ban phục vụ Đại hội) tổ chức hội nghị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Duy Sang, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Lãnh đạo Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa báo cáo phương án thiết kế maket, trang trí sân khấu tại hội trường diễn ra Đại hội.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tiểu ban phục vụ Đại hội đã triển khai các bước công việc để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 - 10 – 2020, tại Trung tâm Hội nghị 25B, số 133, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa. Trong đó, đã và đang triển khai các công việc để in và phát hành các văn kiện, giấy mời, phù hiệu, biển tên; phương án sơ đồ bố trí vị trí ngồi của các đại biểu, các phòng thảo luận tổ, trung tâm báo chí; đảm bảo công nghệ thông tin tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội, chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành cũng đã thông tin những phần việc được giao như: Công tác tuyên truyền - thông tin cổ động, triển lãm tuyên truyền, văn nghệ chào mừng đại hội. Phương án thiết kế maket, trang trí sân khấu tại trung tâm hội trường và công tác khánh tiết, trang hoàng, phục vụ đại hội; công tác tuyên truyền – thông tin trên thông tin báo chí và đảm bảo an toàn thông tin mạng; phương án bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau đại hội; công tác đảm bảo sức khỏe cho đại biểu và khách mời tham dự Đại hội.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các thành viên Tiểu ban phục vụ đã chủ động việc triển khai kế hoạch, phương án phục vụ Đại hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Thời gian đến Đại hội không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn. Vì vậy, các thành viên Tiểu ban phục vụ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trong đó cần phải quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sâu rộng trong đời sống nhân dân, rộng khắp đến các thôn bản, khu phố trên địa bàn tỉnh; công tác tuyên truyền trực quan, khẩu hiệu phải ngắn gọn súc tích. Đối với cơ quan báo chí địa phương, cần phải mở chuyên trang, chuyên mục hướng về Đại hội; nghiên cứu để triển khai tuyên truyền ở các cơ quan báo chí Trung ương. TP Thanh Hóa cần nghiên cứu lắp đặt màn hình led rộng tại các vị trí trọng điểm để tuyên truyền Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng trực tiếp cho ý kiến vào từng phần trong thiết kế maket, trang trí sân khấu tại trung tâm hội trường nơi diễn ra Đại hội và giao Đài phát thành và truyền hình tỉnh Thanh Hóa khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế, trang trí để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng lưu ý Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương thi công các hạng mục, hạ tầng để đảm bảo cho việc diễn ra đại hội được an toàn. TP Thanh Hóa tiến hành chỉnh trang, trang trí các tuyến phố rực rỡ trước trong và sau Đại hội; Công an tỉnh phải triển khai cao điểm trong việc đảm bảo an toàn an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ nhân sự, bảo vệ tài liệu đại hội tuyệt đối an toàn. Ngành điện lực cần bảo đảm cung cấp điện ổn định trong thời gian diễn ra Đại hội. Các ngành liên quan kiểm tra, rà soát lại tất cả các công việc bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ, phục vụ tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành công tốt đẹp.

Minh Hiếu