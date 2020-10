Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ra công điện phòng, chống dịch COVID-19: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh

Sáng nay (6-10-2020), Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã có Công điện số 24/CĐ-UBND về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt là trong giai đoạn 2 (từ ngày 25/7/2020), trong khi nhiều tỉnh, thành xuất hiện các ổ dịch, nhiều ca bệnh lây lan ra cộng đồng, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng tỉnh ta đã kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát tốt tình hình dịch, không để lây lan thứ phát trong cộng đồng.

Hiện nay, tình hình dịch trong nước và trên địa bàn tỉnh ta cơ bản được kiểm soát, nhưng tình hình dịch trên thế giới và khu vực vẫn đang diễn biến rất phức tạp, hằng ngày vẫn ghi nhận khoảng 250 ngàn ca mắc mới, trong đó có khoảng 5 ngàn người tử vong; tính đến nay trên toàn cầu đã có hơn 35 triệu người mắc COVID-19, với trên 1 triệu ca tử vong. Hiện nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác định rõ nguy cơ lây nhiễm lớn nhất là từ người nhập cảnh vào Việt Nam và mầm bệnh lưu hành trong cộng đồng; trong khi đó, tại một số địa phương đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lơi lỏng, thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch; để tiếp tục duy trì vững chắc kết quả phòng, chống dịch đã đạt được, bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu:

Các cấp, các ngành, các đơn vị, lực lượng vũ trang và Nhân dân tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các hướng dẫn phòng, chống dịch của cơ quan y tế; trong đó:

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm tập trung đông người và trên phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Chú trọng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực trọng điểm như: bệnh viện, trường học, các điểm lễ hội, du lịch, sự kiện chính trị, văn hóa, địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly…; đặc biệt, bảo đảm an toàn, không để dịch bệnh xuất hiện, lây lan trong các cơ sở y tế. Xét nghiệm ngay các đối tượng có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao (người cao tuổi, người có bệnh lý nền…).

Chủ động rà soát các kịch bản đáp ứng với tình huống dịch bệnh; bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 cùng với phòng, chống các bệnh dịch khác trên người (như các dịch bệnh: cúm mùa, sốt xuất huyết, bạch hầu, tay - chân - miệng…).

Tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ và xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly triệt để, xét nghiệm ở phạm vi cần thiết, kịp thời truy vết, ngăn chặn dịch ngay từ khi dịch mới xuất hiện, ở diện hẹp, kiên quết không để dịch lây lan trên diện rộng.

Mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức phải xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể, thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị và phạm vi quản lý.

Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về kết quả các hoạt động chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch theo lĩnh vực, địa bàn đã phân công.

Sở Y tế:

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đáp ứng lâu dài với các tình huống dịch bệnh; trong đó, sẵn sàng các điều kiện để có thể áp dụng, triển khai sớm, có hiệu quả việc tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh khi có nguồn cung ứng vắc xin.

Đảm bảo an toàn tại tất cả các cơ sở y tế; thường xuyên và định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn tại các bệnh viện, các cơ sở y tế theo các tiêu chí của Bộ Y tế; chú trọng tổ chức chặt chẽ việc phân luồng khi người dân đến khám, chữa bệnh, thăm nuôi; bảo đảm an toàn cho bệnh nhân nặng điều trị tại các cơ sở y tế; từng khoa, phòng và cơ sở y tế đều phải tự kiểm tra, đánh giá hàng ngày về mức độ bảo đảm an toàn của khoa, phòng, cơ sở y tế.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương tổ chức thực hiện chặt chẽ việc vận chuyển, cách ly, lưu trú đối với người Việt nam nhập cảnh, người nước ngoài nhập cảnh làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, cơ sở lưu trú và lây lan cho cộng đồng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các sở, ngành, các địa phương; kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch tại các khu vực, sự kiện có nguy cơ cao như: điểm lễ hội, du lịch, các sự kiện chính trị, văn hóa, địa bàn tập trung đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, cơ sở cách ly… theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định.

Chủ động triển khai các hoạt động giám sát dịch tễ và xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp bệnh; tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm, điều tra, truy vết truy vết, ngăn chặn dịch ngay từ khi dịch mới xuất hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động áp dụng các biện pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch; nhưng không làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân; tổ chức thực hiện tốt việc vận chuyển, cách ly, lưu trú, làm việc của các chuyên gia, người nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Y tế; duy trì nghiêm hoạt động giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, nhất là hoạt động của Tổ giám sát ở cơ sở (khu phố, thôn, bản).

Các đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động, chuyên gia nhập cảnh, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành: Ngoại vụ, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan trong thực hiện việc nhập cảnh, vận chuyển, theo dõi, cách ly và quản lý số lao động nhập cảnh, thực hiện đúng các quy định hiện hành đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung; phối hợp với Sở Y tế và các địa phương tổ chức thực hiện tốt việc vận chuyển, cách ly, lưu trú, làm việc của các chuyên gia, người nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống dịch trong “trạng thái bình thường mới”; chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo y tế tự nguyện, ứng dụng /.

