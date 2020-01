Chủ tịch UBND tỉnh: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp; tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu đạt thấp so với năm 2018; chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng leo thang. Ở trong nước, bên cạnh thuận lợi cơ bản do kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, các cân đối lớn được củng cố, kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do tái cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm, năng suất lao động, sức cạnh tranh còn thấp, dịch tả lợn châu Phi diễn ra trên diện rộng.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn. Ảnh: Ngọc Anh

Ngoài những khó khăn chung của cả nước, Thanh Hóa còn gặp những khó khăn riêng do Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phải dừng hoạt động để bảo dưỡng, tiến độ thực hiện một số dự án lớn chậm so với kế hoạch và những thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh gây ra, đã tác động bất lợi đến thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Song, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên các lĩnh vực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; có 25/27 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh quyết nghị đã hoàn thành và vượt kế hoạch.

Hành khách xuống sân bay tại Cảng Hàng không Thọ Xuân. Ảnh: Ngọc Anh

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 17,15%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; GRDP bình quân đầu người đạt 2.325 USD; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp mặc dù bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, nhưng vẫn phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện; giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,27% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,61 triệu tấn; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả vượt bậc, năm 2019 có 5 huyện, thành phố, 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt kế hoạch (kế hoạch là 1 huyện, 41 xã), nâng tổng số đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 6 huyện, thành phố, 350 xã (đạt tỷ lệ 61,5%), 799 thôn, bản, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất ước đạt 126.072 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 108.643 tỷ đồng, vượt 3,5% kế hoạch, tăng 15,2% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,72 tỷ USD, vượt 24% kế hoạch, tăng 27,6% so với cùng kỳ; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, đã tổ chức thành công ngày hội du lịch quốc tế tại Thanh Hóa, ngành du lịch ước đón 9,65 triệu lượt khách, vượt 1,6% kế hoạch, tăng 17% so với cùng kỳ; vận tải ước tăng 4,1% về hàng hóa và 17,1% về hành khách so với cùng kỳ; đã đưa vào hoạt động tuyến vận tải container quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, mở ra cơ hội, triển vọng hội nhập, giao thương với các nước trong khu vực và quốc tế. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 27.359 tỷ đồng, vượt 2,7% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 17.454 tỷ đồng, vượt 12,3% dự toán và tăng 8,6% so với cùng kỳ. Công tác phát triển doanh nghiệp được đẩy mạnh, ước thành lập mới trên 3.000 doanh nghiệp, xếp thứ 7 cả nước; Chủ tịch UBND tỉnh đã duy trì công tác tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng để tiếp nhận phản ánh và giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, phản ánh qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 3 bậc, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 9 bậc so với năm trước; đã đưa vào hoạt động Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; cung cấp 800 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được tăng cường; lãnh đạo tỉnh đã tiếp, làm việc với nhiều đoàn công tác của các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong, ngoài nước và ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư nhiều dự án lớn, trọng điểm; tổ chức các đoàn cấp cao đi xúc tiến đầu tư tại Liên bang Nga, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển; đã thu hút được 196 dự án đầu tư trực tiếp (20 dự án FDI), với số vốn đăng ký 20.569 tỷ đồng, tăng 18,6% và 320,2 triệu USD, gấp 7,6 lần cùng kỳ; tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 125.000 tỷ đồng, đạt kế hoạch, tăng 22,6% so với cùng kỳ; đã hoàn thành đưa vào hoạt động một số dự án lớn, như: Thép Nghi Sơn, Thủy điện Cẩm Thủy 1, Nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm xuất khẩu Viet Avis, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, một số dự án may trên địa bàn huyện Thọ Xuân, Quảng Xương, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Công tác vận động và thu hút nguồn vốn ODA đạt kết quả tích cực, trong đó dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia (vay vốn Ngân hàng Thế giới) đã ký Hiệp định vay vốn; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung bộ - Tiểu dự án đô thị Ngọc Lặc (vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Thực hiện kế hoạch đầu tư công có nhiều chuyển biến, nổi bật là kết quả giải ngân; giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 7.485 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ; giải ngân đến ngày 20-11-2019 đạt 7.288 tỷ đồng, bằng 84,1% kế hoạch, đứng thứ 3 cả nước.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; nhiều sự kiện văn hóa lớn đã được tổ chức, trọng tâm là tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để lại ấn tượng tốt đẹp và tạo được sức lan tỏa lớn trong xã hội. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2019 đạt 92,39%; giáo dục mũi nhọn đạt quả tốt nhất từ trước đến nay với 4 huy chương (3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc) tại kỳ thi Olympic quốc tế và 1 Huy chương Đồng tại kỳ thi Olympic khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, xếp đầu cả nước về số Huy chương Vàng Olympic quốc tế năm 2019. Chất lượng hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; ngành y tế đã đưa nhiều kỹ thuật mới vào phục vụ khám, chữa bệnh; tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ tại các bệnh viện công lập; công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện kịp thời, không có dịch lớn xảy ra; có thêm 15 xã, thị trấn được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế, nâng tỷ lệ chung cả tỉnh lên 87,7%, vượt kế hoạch. Đã tổ chức thành công Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ 13; thể thao thành tích cao giành 477 huy chương (135 Huy chương Vàng) tại các giải đấu quốc gia và quốc tế; đội bóng đá U17 giành chức vô địch tại Giải bóng đá U17 toàn quốc. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm; giải quyết việc làm mới cho 69.000 lao động (xuất khẩu 10.000 lao động); tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,57%, vượt kế hoạch.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn. Ảnh: Lê Hợi

Công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực; đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện; xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024; ban hành quy định về mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đã chủ động, kịp thời ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra, nhất là trên địa bàn huyện Quan Sơn, Mường Lát; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và khắc phục sự cố tràn dầu tại TP Thanh Hóa.

Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đi đầu cả nước trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sau khi sắp xếp toàn tỉnh còn 559 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 76 đơn vị); hoàn thành sắp xếp, kiện toàn tổ chức lại bộ máy của một số sở, ngành, địa phương, đơn vị; thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho 477 người; giao bổ sung 3.507 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non năm 2019 cho các trường mầm non công lập; triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội; đã hoàn thành công tác tuyển quân và thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019; lực lượng công an đã mở các đợt cao điểm về tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn, triệt xóa một số tổ chức tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp hoạt động với quy mô liên tỉnh, đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng Internet, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn; bắt và xử lý nhiều đối tượng cầm đầu xã hội đen, được nhân dân và Trung ương đánh giá cao. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch; công tác tiếp dân được chú trọng thực hiện; đã tập trung kiểm tra, rà soát, đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa chính quyền các cấp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể được tăng cường, thiết thực và hiệu quả hơn.

Phấn khởi về những thành tích đã đạt được; song, với tinh thần cầu thị, chúng ta cũng thẳng thắn thừa nhận vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh, đó là: Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện, diễn biến phức tạp, thời gian kéo dài, khó kiểm soát, ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi lợn; thiên tai liên tiếp diễn ra, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng kinh tế - xã hội tại một số địa phương; chuyển dịch cơ cấu cây trồng chưa đáp ứng được yêu cầu; việc tích tụ, tập trung đất đai thực hiện chậm. Các sản phẩm lọc hóa dầu không đạt kế hoạch, ảnh hưởng đến tăng trưởng ngành công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục một số dự án còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) mặc dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư. Doanh nghiệp mới thành lập chủ yếu có quy mô nhỏ và vừa; hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm chưa cao; hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp còn diễn ra. Tình trạng tập kết, kinh doanh, khai thác cát, khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường xảy ra ở một số địa phương. Tình trạng đội ngũ giáo viên trong tỉnh vừa thừa, vừa thiếu cục bộ, không đồng bộ về cơ cấu chậm được giải quyết; nợ BHXH còn lớn; y tế cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn diễn ra ở nhiều nơi. Tội phạm hoạt động có tổ chức, buôn bán ma túy diễn biến phức tạp. Đơn thư khiếu kiện, nhất là đơn thư khiếu kiện liên quan đến đất đai, bồi thường GPMB gia tăng ở một số địa phương.

Chăm sóc dưa Kim Hoàng hậu tại Khu Công nghiệp công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng. Ảnh: Xuân Hùng

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả thực hiện nhiều mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, dự báo thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã quyết nghị các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với tính phấn đấu rất cao, trong đó: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.670 USD; sản lượng lương thực giữ ở mức 1,57 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu đạt 4 tỷ USD; huy động vốn đầu tư phát triển đạt 157.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 28.967 tỷ đồng; có thêm 2 huyện, 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên; giải quyết việc làm cho 69.000 lao động (xuất khẩu 10.000 lao động); tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,26% trở lên; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,46%.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu nêu trên, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bên cạnh việc thực hiện quyết liệt, sáng tạo các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và kịp thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển năm 2020 ngay từ đầu năm. Giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương, đơn vị bằng các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể, làm cơ sở kiểm tra, giám sát và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành, địa phương, đơn vị gắn với xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu.

Hai là, tập trung cao độ, sớm hoàn thành Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở xây dựng các mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Hoàn thành việc rà soát, xây dựng và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các phân khu chức năng thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư.

Ba là, chủ động nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Hỗ trợ, tạo thuận lợi để các nhà máy sản xuất công nghiệp có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách hoạt động ổn định, phát huy hết công suất thiết kế, đặc biệt là Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, sản xuất dầu ăn, thép Nghi Sơn, các nhà máy may mặc, giầy da. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trọng tâm là các dự án lớn dự kiến hoàn thành hoặc có hợp phần hoàn thành trong năm 2020, như: Xi măng Long Sơn (dây chuyền 3); tuyến đường dây 500KV; thủy điện Hồi Xuân; luyện cán thép Nghi Sơn (giai đoạn 1B); tuyến đường bộ ven biển đoạn từ Sầm Sơn đi Khu Kinh tế Nghi Sơn; quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn; sớm khởi công các dự án trọng điểm đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư như: Các tiểu dự án đường ven biển, các dự án mở rộng đường từ TP Thanh Hóa lên Cảng Hàng không Thọ Xuân, các công trình hạ tầng phục vụ tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia...

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với trọng tâm là chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng, bình đẳng, hấp dẫn các nhà đầu tư. Đẩy mạnh thu hút và huy động vốn cho đầu tư phát triển; nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách giao đất sạch cho nhà đầu tư thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực trọng điểm khuyến khích đầu tư có tổng mức đầu tư từ 2 tỷ USD trở lên. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nhằm tạo ra nhiều việc làm, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Sáu là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn xã hội quan tâm như: Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khai thác tài nguyên trái phép; ô nhiễm môi trường; quản lý đất đai; GPMB các dự án; giải quyết tình trạng nợ đọng BHXH, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; quản lý quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng.

Bảy là, tiếp tục triển khai toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác quốc phòng - an ninh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo; sắp xếp ổn định tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị các xã mới được sáp nhập, tạo điều kiện tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy truyền thống quê hương Thanh Hóa anh hùng, với tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã đề ra.

Nhân dịp năm mới 2020, xin gửi đến đồng chí, đồng bào và bạn đọc lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nguyễn Đình Xứng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh