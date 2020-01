Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra tình hình sản xuất và thăm hỏi các gia đình chính sách tại TP Sầm Sơn

Sáng 17-1, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân TP Sầm Sơn; Trung tâm Điều dưỡng Người có công; Đồn Biên phòng Sầm Sơn; Tập đoàn FLC và chúc tết các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm hỏi động viên các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng HĐND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh.

Đến thăm hỏi và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống của các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại đây. Trong không khí vui xuân đón tết, các thương, bệnh binh dù tuổi đã cao nhưng vẫn hát vang lời ca ca ngợi đất nước, mừng Đảng mừng xuân và hình ảnh bộ đội cụ Hồ…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn tặng quà thăm hỏi Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giải đáp những khó khăn, thắc mắc trong cuộc sống của các thương, bệnh binh để yên tâm nghỉ dưỡng. Để thực hiện ngày càng tốt hơn các chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đề nghị trung tâm cũng như các ban, ngành có liên quan cần tiếp tục quan tâm chăm sóc và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Đồng thời, quan tâm chăm lo tới đời sống cán bộ, nhân viên đang làm việc tại trung tâm để cán bộ, nhân viên an tâm công tác. Đồng chí cũng đánh giá cao chất lượng chăm sóc của cán bộ, nhân viên của trung tâm ngày một tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm hỏi, tặng quà cho án bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sầm Sơn.

Thăm động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sầm Sơn (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao sự chủ động của đơn vị trong việc triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết cho cán bộ, chiến sỹ trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết; phối hợp chặt chẽ với địa phương nơi đóng quân kiểm tra, kiểm soát tàu thuyền của ngư dân bảo đảm an toàn cháy nổ trong dịp Tết. Bám sát địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp đốt pháo, sử dụng thuốc nổ trong những ngày Tết. Đồng thời, duy trì bảo đảm quân số trực theo quy định; chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ vui Tết, đón xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc Đồn Biên phòng Sầm Sơn đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm hỏi tặng quà cho ông Văn Đình Toàn, phường Trường Sơn, thương binh 2/4.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã đến thăm, tặng quà cho Ông Văn Đình Toàn, khu phố mới, phường Trường Sơn, thương binh 2/4; thắp hương cho mẹ Liệt sỹ Vũ Thị Thường, phố Ninh Thành, phường Quảng Tiến; thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Thọ, phố Thanh Thái, phường Quảng Cư bị nhiễm chất độc hóa học 81% trong kháng chiến chống Mỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Thọ, phố Thanh Thái, phường Quảng Cư, bị nhiễm chất độc hóa học 81% trong kháng chiến chống Mỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và sản xuất của các gia đình, chúc các gia đình đón Tết vủi vẻ, đầm ấm. Đồng thời, động viên các gia đình, cùng với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, địa phương và toàn xã hội, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình và nuôi dạy con cháu trở thành những công dân tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với cán bộ chủ chốt TP Sầm Sơn.

Làm việc với cán bộ chủ chốt TP Sầm Sơn, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng gửi lời chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Sầm Sơn sức khỏe, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao TP Sầm Sơn đã triển khai đồng bộ Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Công tác an sinh xã hôi TP đã tập trung chăm lo cho các đối tượng chính sách khoảng 2,3 tỷ đồng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Sầm Sơn tiếp tục bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khai thác hải sản trên biển. Đồng thời, bảo đảm cho nhân dân vui tết, đón xuân đầm ấm, vui tươi, tiết kiệm. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cho các dự án trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát thị trường, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp tết. Nghiên cứu các hoạt động vui chơi, thể thao ở các phường, xã cho nhân dân vui tết, đón xuân.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn FLC (Sầm Sơn).

Cũng nhân dịp này, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng có các suất quà thăm hỏi động viên các đơn vị và các gia đình chính sách trên địa bnaf thành phố Sầm Sơn.

Lê Hợi