Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng dự Lễ Giáng sinh năm 2019

Tối 24-12, tại Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Giáo phận Thanh Hóa.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Giáo phận Thanh Hóa nhân dịp Giáng sinh năm 2019.

Hòa chung bầu không khí hân hoan cùng đồng bào công giáo trong tỉnh, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chúc Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, cùng các vị linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân và toàn thể nhân dân đón một mùa Giáng sinh an lành, nhận nhiều hồng ân của Thiên chúa. Khái quát về những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm vừa qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Năm 2019, Thanh Hóa tiếp tục có nhiều đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế theo GRDP ước đạt 17,15%, cao nhất từ trước tới nay; thu ngân sách nhà nước đạt trên 27.000 tỷ đồng; Chương trình xây dựng nông thôn mới đã về đích trước một năm so với kế hoạch, đến nay đã có 6 đơn vị cấp huyện, 350 xã, 799 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ. Đã tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tình hình chính trị xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của đồng bào công giáo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Lễ Thiên chúa Giáng sinh năm 2019.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu rõ: Năm 2019, đồng bào công giáo trong tỉnh luôn hăng hái tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sản xuất, kinh doanh; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Năm 2019, Ủy ban Từ thiện - Bác ái xã hội (Caritas) thuộc Giáo phận Thanh Hóa đã vận động, quyên góp xây dựng nhà tình thương, tổ chức các hoạt động thăm hỏi và tặng quà trong dịp Tết cho các hộ gia đình giáo dân nghèo và bà con nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi, tàn tật, đồng bào bị lũ lụt trên địa bàn tỉnh, với trị giá hàng chục tỉ đồng. Trong năm vừa qua, có thêm 8 xứ đạo mới được thành lập, nhiều cơ sở công giáo được chính quyền giao đất để mở rộng khuôn viên cơ sở, xây dựng mới công trình tôn giáo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt trong đời sống tôn giáo của đồng bào. Đặc biệt, cùng với niềm vui chung của các dân tộc trong tỉnh, năm 2019, đồng bào công giáo Thanh Hóa còn có nhiều niềm vui riêng đó là: Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường được Đại hội lần thứ 14, Hội đồng Giám mục Việt Nam bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây thực sự là niềm vui, phấn khởi và tự hào của chức sắc, tu sỹ và đồng bào công giáo Thanh Hóa, cũng như nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong niềm vui chung với những thành quả đạt được của năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND mong muốn Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các vị linh mục, tu sĩ và đồng bào công giáo trong tỉnh, tiếp tục chăm lo xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó, tốt đẹp với cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ các cấp; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo; chăm lo xây dựng cuộc sống mới “tốt đời, đẹp đạo” ấm no, hạnh phúc; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và thịnh vượng.

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2019, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã gửi tới Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường, các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Giáo phận Thanh Hóa lẵng hoa tươi thắm.

Thay mặt Tòa Giám mục Thanh Hóa, Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đối với Giáo phận Công giáo Thanh Hóa và bà con giáo dân trong tỉnh. Đồng thời, tự hào về những đóng góp của đồng bào công giáo vào những thành tựu chung của tỉnh. Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định, Giáo phận Công giáo Thanh Hóa sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quê hương Thanh Hóa trong năm 2020 và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trần Thanh