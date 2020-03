Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chủ trì nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 5-3, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến về quy hoạch và một số nội dung quan trọng khác.

.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan của tỉnh; lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Tĩnh Gia .

Bản đồ Quy hoạch phân khu F tỷ lệ 1/2000 TP Sầm Sơn.

Hội nghị đã được nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo Quy hoạch các phân khu F, H tỷ lệ 1/2000 TP Sầm Sơn. Theo đó Khu H được quy hoạch trên diện tích 744ha tại phường Quảng Vinh, Quảng Châu, Quảng Thọ với chức năng là khu trung tâm hành chính, đô thị mới, khu vực tổ chức các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối của thành phố và dự trữ quỹ đất cho việc phát triển mở rộng đô thị. Phân khu F được quy hoạch thành khu nông nghiệp công nghệ cao, dân cư hiện trạng, đô thị mới, các công trình đầu mối của thành phố với tổng diện tích là 924.

Mục tiêu của Quy hoạch là nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Sầm Sơn đến năm 2040 hướng tới phát triển đồng bộ đô thị du lịch Sầm Sơn cả về hạ tầng xã hội và dịch vụ, tiến tới lập đề án nâng cấp TP Sầm Sơn thành đô thị loại 2, hướng tới mục tiêu hình thành liên đô thị TP Thanh Hóa - TP Sầm Sơn, hình thành tam giác tăng trưởng TP Thanh Hóa - Sầm Sơn – Nghi Sơn, là động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu nội dung này, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Đây là các phân khu có vị trí quan trọng của TP Sầm Sơn, do vậy, quy hoạch các phân khu này phải thể hiện được mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học​ - kỹ thuật, hành chính, giáo dục​ - đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, và có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế​ - xã hội của Sầm Sơn cũng như các vùng phụ cận. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch của các phân khu này chưa đạt yêu cầu, mới mang tính cập nhật, chưa thể hiện được tầm nhìn cũng như điểm nhấn tạo sự đột phá của quy hoạch. Sở Xây dựng cần nghiên cứu lại, chọn đơn vị tư vấn đáp ứng được yêu cầu. Việc xây dựng quy hoạch phải cập nhật rõ ranh giới, thể hiện được chức năng của từng phân khu để xây dựng ý tưởng cho quy hoạch. Trong đó, phải phải rà soát, làm rõ thực trạng hạ tầng, hiện trạng các khu dân cư…, từ đó đề xuất được các hướng cụ thể cho từng khu dân cư theo hiện trạng. Đồng thời, các đề án phải làm rõ các quy hoạch chi tiết của các phân khu, quy hoạch chung của TP Sầm Sơn đã được phê duyệt xem còn vấn đề nào chưa phù hợp với thực tế để điều chỉnh cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Cùng với việc bổ sung thêm quy hoạch các thiết chế văn hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu bổ sung thêm trung tâm đào tạo nghề cho khu vực. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư vấn cụ thể hóa, xây dựng lại quy hoạch, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến về việc ban hành các văn bản, chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cho thấy: mặc dù công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được những kết quả nổi bật, nhưng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn năm 2019 vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông làm cản trở giao thông dẫn đến nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và trật tự đô thị vẫn còn xảy ra; công tác cưỡng chế giải tỏa vi phạm, thu hồi đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ chưa được triệt để….

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu, kết luận nội dung này, đồng Chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: An toàn giao thông là vấn đề lớn, lâu nay tỉnh rất quan tâm chỉ đạo nhưng chuyển biến đang còn có mức độ, cần thiết phải được thể chế hoá bằng các văn bản để quản lý, theo dõi và giám sát quá trình thực hiện. Và để giải quyết căn cơ vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần phải có quyết định thay thế Quyết định 4455 ngày 21-11-2017 ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý lòng đường, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và phải ban hành Chỉ thị để tăng cường quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị văn bản phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm phối hợp của của các đơn vị, huyện, xã trong việc thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực trên và trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó; coi đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông là 1 căn cứ để xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với từng cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng giao cho Sở Giao thông Vận tải lấy ý kiến các ngành, hoàn thiện văn bản và gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20-3-2020 để UBND tỉnh xem xét ban hành.

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đối với báo cáo điều chỉnh dự án nâng cấp, cải tạo đường Nguyễn Du, TP Sầm Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cơ bản thống nhất với đề xuất của TP Sầm Sơn, đồng thời giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh và thẩm định báo cáo theo trình tự thủ tục.

Khánh Phương