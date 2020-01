Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty xi măng Long Sơn, Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn và huyện Tĩnh Gia

Ngày 28 – 1 (tức ngày mùng 4 Tết Canh Tý năm 2020), đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc Tết, dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty xi măng Long Sơn, Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn và huyện Tĩnh Gia.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Long Sơn.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Sở Giao thông – Vận tải, UBND thị xã Bỉm Sơn, UBND huyện Tĩnh Gia, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo Công ty xi măng Long Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty xi măng Long Sơn, năm 2019, Nhà máy xi măng Long Sơn sản xuất 5,2 triệu tấn Clinker, 6,2 triệu tấn xi măng, đạt 120% so với công suất thiết kế; tiêu thụ 6,17 triệu tấn xi măng, 1,1 triệu tấn Clinker; doanh thu đạt hơn 6.000 tỷ đồng; bảo đảm việc làm thường xuyên co 900 lao động, với thu nhập đạt bình quân hơn 9 triệu đồng/người/tháng. Cũng trong năm qua, công ty đã triển khai đầu tư xây dựng 50% khối lượng xây lắp và lắp đặt 15% thiết bị dây chuyền số 3 Nhà máy xi măng Long Sơn, tổng vốn đã giải ngân hơn 900 tỷ đồng và dự kiến cuối năm 2020 đưa dây chuyền 3 vào vận hành sản xuất. Đồng thời, công ty đang đầu tư xây dựng 2 bến cảng tổng hợp tại Khu kinh tế Nghi Sơn, hiện đã đạt 25% khối lượng, tổng vốn đã giải ngân 400 tỷ đồng và dự kiến tháng 11 – 2020 đưa vào vận hành khai thác. Năm 2020, tổng vốn đầu tư các dự án của công ty trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng. Ngày 28 – 1 (tức ngày 4 Tết Canh Tý năm 2020) công ty đã tổ chức ra quân sản xuất đầu năm, phấn đấu tăng trưởng sản xuất, kinh doanh từ 20% trở lên.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Công ty xi măng Long Sơn.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, người lao động Công ty xi măng Long Sơn sức khỏe, hạnh phúc, thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020, đóng góp vào phát triển chung của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, lãnh đạo Công ty xi măng Long Sơn tổ chức ra quân ngay từ những ngày đầu năm là động lực để tăng trưởng sản xuất, đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, kết quả phát triển sản xuất, kinh doanh của công ty trong năm qua tăng trưởng cao góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ngay từ ngày ra quân sản xuất đầu năm 2020, công ty phấn đấu tăng trưởng sản xuất, kinh doanh từ 20% trở lên. Đồng thời, sớm đưa dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Long Sơn, 2 bến cảng đi vào vận hành sản xuất, khai thác; giải ngân vốn đầu tư đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên. Bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất cũng như thi công xây dựng các dự án. Công ty quan tâm đào tạo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công nhân lao động để góp phần nâng cao năng suất lao động, đoàn kết để xây dựng xi măng Long Sơn phát triển bền vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Nhà máy xi măng Long Sơn.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm đầu năm tại khuôn viên Nhà máy xi măng Long Sơn; kiểm tra sản xuất, thi công dây chuyền 3 Nhà máy xi măng Long Sơn và tặng quà cho Công ty xi măng Long Sơn.

Tại Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng biểu dương những kết quả mà Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn đạt được trong năm qua. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực của các lực lượng có liên quan về sự phối hợp có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả kinh doanh của Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn nói riêng và hệ thống cảng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn nói chung.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chứng kiến hàng hóa thông qua Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn cần phát huy động lực của cảng nước sâu Nghi Sơn để nâng cao chất lượng các khâu dịch vụ; làm tốt công tác xúc tiến đầu tư để các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu đưa hàng hóa thông qua cảng. Đồng thời, nghiên cứu kêu gọi các doanh nghiệp mở tuyến vận tải biển quốc tế mới; triển khai đầu tư các dự án mới. Chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan trên địa bàn vận động nhân dân tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư xây dựng cảng biển tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Quan tâm làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở tàu thuyền của ngư dân neo đậu đúng vị trí bảo đảm an toàn.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chúc sức khỏe cán bộ, công nhân lao động Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn, các lực lượng có liên quan năm mới sức khỏe, phát huy những kết quả đạt được, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã chứng kiến hàng hóa thông qua cảng và tặng quà công nhân đang lao động sản xuất tại cảng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng trao quà cho công nhân đang lao động sản xuất tại Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn.

Được biết, năm 2019, hàng hóa thông qua Cảng Tổng hợp Quốc tế Nghi Sơn đạt gần 4,1 triệu tấn hàng rời, tăng 70% so với cùng kỳ. Hiện cán bộ, công nhân lao động của cảng đang tập trung bốc xếp để bảo đảm hàng hóa của khách hàng thông qua cảng bảo đảm nhanh nhất ngay từ những ngày đầu năm Canh Tý 2020.

Theo báo cáo của huyện Tĩnh Gia, trong năm qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn có bước phát triển khá toàn diện, Trong thời gian Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn bảo đảm, không để xảy ra nổ pháo, tai nạn giao thông giảm. Năm 2020, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án đúng kế hoạch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Tĩnh Gia.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của huyện Tĩnh Gia trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Năm 2020, huyện cần tập trung rà soát lại các dự án trên địa bàn để xây dựng kế hoạch cụ thể, qua đó, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm để bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án đúng kế hoạch. Quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp bảo đảm hiệu quả kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo nhanh và bền vững. Đầu tư xây dựng các khu tái định cư, các dự án phát triển đô thị. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường quản lý có hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Nhân dịp đầu năm mới, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Tĩnh Gia năm mới sức khỏe, đạt được nhiều thành tích mới và tặng quà các đồng chí lãnh đạo huyện Tĩnh Gia.

Xuân Hùng